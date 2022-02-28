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YKS ücretlerin Kahramankazan Belediyesi'nden

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, YKS’ye katılacak ihtiyaç sahibi tüm öğrencilerin başvuru ücretlerinin belediyeleri tarafından karşılanacağını duyurdu. 
YKS ücretlerin Kahramankazan Belediyesi'nden

Öğretmen olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki öğrencilere yönelik yaptığı desteklere bir yenisi daha ekledi. Oğuz, 2022 YKS’ye girecek ilçelerinde ikamet eden tüm ihtiyaç sahibi öğrencilerin başvuru ücretlerinin belediyelerince karşılanacağını söyledi. Oğuz, belediyelerinin YKS başvuru ücreti hizmetinden faydalanmak isteyen öğrencilerin, belediyelerinin Mavi Ay hizmet birimine başvurabileceğini kaydetti. Kahramankazan Belediyesi’nin vereceği bu hizmetten faydalanmak isteyen öğrenciler Mavi Ay birimine başvuruda bulunabilecek. YKS başvuru ücreti hizmetinden faydalanmak isteyen öğrencilerde aranacak tek şart ise Kahramankazan’da ikamet etmek.

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Her zaman yanınızdayız
Başkan Oğuz, belediye olarak ilçelerinde ikamet eden tüm seviyelerdeki öğrenciler için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirterek, “Geleceğimiz, yarınlarımız olan çocuklarımız, gençlerimiz yeter ki gayret etsin, çalışsın. Biz her zaman onların yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. YKS’ye katılacak ihtiyaç sahibi öğrencilerimize bir nebze de olsa katkı sunmak istedik. Şimdiden YKS’ye girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.  

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