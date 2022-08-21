Büyükşehir Belediyesi’nin Başkent turizmini canlandırmak ve kent tarihini tanıtmak amacıyla başlattığı elektrikli hibrit araçla ücretsiz ring seferleri yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesi, Başkent turizmini canlandırmak ve kent tarihini tanıtmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ankara Kalesi ve Ulus çevresinde tarihi merkezlere, elektrikli hibrit araçla verilen ücretsiz ring seferleri devam ediyor. Turistik amaçlı düzenlenen servis hizmeti pazartesi günleri hariç hafta içi 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Hibrit araçlarla yapılıyor

Başkent turizmini canlandırmak amacıyla yeni projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kent tarihini tanıtmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ankara Kalesi ve Ulus çevresinde başlatılan ücretsiz ring hizmeti devam ediyor. Şarj edilebilir hibrit araca, yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.