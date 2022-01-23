Yolda yürürken kamyonetin açılan kapısı çarptı; o anlar kamerada 

Diyarbakır'da karlı yolda yürüyen bir kişiye yoldan geçen kapalı kasa kamyonetin açılan kapısı çarptı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak arasında ilerleyen kapalı kasa kamyonetin arka kapısı bir anda açıldı. Bu sırada karşı yönden gelen bir kişi, kamyonetin yanından geçerken, kapının çarpmasıyla yere düştü ve daha sonra kalkarak üzerini silkeledi. Bu kişi daha sonra kamyonete bir süre baktıktan sonra yoluna devam etti. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.