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Yöresel ve coğrafi işaretli ürünler başkentteki 17. Kastamonu Tanıtım Günleri'nde satışa sunuldu

Kastamonu'dan gelen yöresel ve coğrafi işaretli ürünler başkentteki 17. Kastamonu Tanıtım Günleri'nde satışa sunuldu.
Yöresel ve coğrafi işaretli ürünler başkentteki 17. Kastamonu Tanıtım Günleri'nde satışa sunuldu

Başkent Millet Bahçesi'nde açılan tanıtım günlerinde ilin coğrafi işareti bulunan pastırma, Taşköprü sarımsağı, etli ekmek, tandır kebabı, tirit, Tosya pirinci gibi birçok ürün yer alıyor. Fuarı düzenleyen Ankara Kastamonu Dernekler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Sertkale, stant açan esnafın fuar için Kastamonu'dan özellikle geldiğini söyledi.

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FUAR 20 KASIM’A KADAR

Sertkale, "Sadece Kastamonu'nun yöresel lezzetleri yok, Kastamonu'nun tamamı burada. Kastamonu'yu Ankara'ya tadımlık getirdik, doyumluk için Ankaralıları Kastamonu'ya bekliyoruz. Fuarda, Kastamonu'dan gelen 34 coğrafi işaretli ürünümüz var. Ankaralıları fuarımıza bekliyoruz." diye konuştu. Fuar, 20 Kasım'a kadar gezilebilecek.


 

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