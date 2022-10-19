Yozgat Valisi Polat Yozgat Tanıtım Günleri düzenleyeceklerini söyledi

Yozgat Valisi Ziya Polat, 27-30 Ekim tarihlerinde Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde Yozgat Tanıtım Günleri düzenleyeceklerini söyledi.

Valilik Toplantı Salonu'nda Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ve Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Koç ile basın toplantısı düzenleyen Polat, Yozgat Tanıtım Günleri hakkında bilgi verdi.

10 YILDIR YAPILMIYORDU

Polat, Yozgat’ın tanıtımına katkı sağlamak için çalıştıklarını belirterek, “Amacımız, Yozgat’ın tarihini, turizmini ve kültürünü insanlara anlatmak. 10 yıldır yapılmayan Yozgat Günleri'nde Ankara’daki vatandaşlarımızla, hemşehrilerimizle buluşmak için tekrar karar aldık." dedi.