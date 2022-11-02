Yunus Emre Kültür Merkezi’nde ‘Türk Halk Müziği Korosu Konseri’ düzenlendi.

Konserde konuk sanatçı olarak Nilgün Kızılcı da sahne aldı. Birbirinden güzel ezgilerin icra edildiği gecede salonu dolduran vatandaşlar keyifli anlara tanıklık etti. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un da katıldığı konserde, klasikleşmiş Türk Halk Müziği eserlerini solo ve koro performanslarla sergileyen konservatuvar korosu geceye renk kattı.
KONSER ANKETİ
Altınok, salondaki vatandaşlara yönelttiği bir soruyla da anket niteliğinde bir oylama yaptı. Altınok, 1 milyon TL'yi aşan, sanatçı maliyetinin yüksek olduğu konserlerin Keçiören’de düzenlenmesini isteyip istemediklerini vatandaşlara sordu. Salondakilerin büyük çoğunluğu ise yüksek maliyetli konserlerin düzenlenmemesi gerektiği yönünde kanaat bildirdi.
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