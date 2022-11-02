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Yunus Emre Kültür Merkezi’nde ‘Türk Halk Müziği Korosu Konseri’ düzenlendi.

Keçiören Belediyesi Konservatuvarı tarafından ilçedeki Yunus Emre Kültür Merkezi’nde TRT Yurttan Sesler Korosu Şefi Ömer Hayri Uzun’un şefliğinde “Türk Halk Müziği Korosu Konseri” düzenlendi.
Yunus Emre Kültür Merkezi’nde ‘Türk Halk Müziği Korosu Konseri’ düzenlendi.

Konserde konuk sanatçı olarak Nilgün Kızılcı da sahne aldı. Birbirinden güzel ezgilerin icra edildiği gecede salonu dolduran vatandaşlar keyifli anlara tanıklık etti. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un da katıldığı konserde, klasikleşmiş Türk Halk Müziği eserlerini solo ve koro performanslarla sergileyen konservatuvar korosu geceye renk kattı. 

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KONSER ANKETİ 

Altınok, salondaki vatandaşlara yönelttiği bir soruyla da anket niteliğinde bir oylama yaptı. Altınok, 1 milyon TL'yi aşan, sanatçı maliyetinin yüksek olduğu konserlerin Keçiören’de düzenlenmesini isteyip istemediklerini vatandaşlara sordu. Salondakilerin büyük çoğunluğu ise yüksek maliyetli konserlerin düzenlenmemesi gerektiği yönünde kanaat bildirdi. 

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