Yüzde 100 hibeli buğday desteğini alacak çiftçiler belli oldu

İnternetten başvuru yapan 1376 çiftçi arasından noter huzurunda ve mahalle bazında kayıtlı üretici sayısına göre tespit edilen kontenjana göre yapılan dijital çekiliş ile 500 çiftçi belirlendi.

Yaşanan kuraklık sorunu sebebiyle çiftçilerin mağdur olmaması için başlattığı yüzde 100 hibeli buğday desteğine hız kesmeden devam ediyor. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, %100 hibe ile 200 kg buğday yardımına devam ettiklerini duyurmuştu.

1376 ÇİFTÇİ ARASINDAN

Gölbaşı’nda ikamet eden ve ilçe Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan Gölbaşılı üreticiler arasından Noter huzurunda kura çekilişi gerçekleştirildi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekimine Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Sadullah Karaaslan, muhtarlar ve çiftçiler katıldı. İnternetten başvuru yapan 1376 çiftçi arasından noter huzurunda ve mahalle bazında kayıtlı üretici sayısına göre tespit edilen kontenjana göre yapılan dijital çekiliş ile 500 çiftçi belirlendi.

HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Başkan Ramazan Şimşek, “Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Gölbaşı Belediyesi olarak üreticilerimizin her zaman yanındayız. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah bereketli kılsın, birimizi bin yapsın.” dedi.