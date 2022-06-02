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Yüzünü yıkamak isterken sulama kanalına düştü, cansız bedeni bulundu

ADANA'nın Seyhan ilçesinde arkadaşıyla içki içtikten sonra kanalde yüzünü yıkamak isterken suya düşüp, kaybolan Tekin Koray'ın (62), 30 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaşıldı.
Yüzünü yıkamak isterken sulama kanalına düştü, cansız bedeni bulundu

Olay, saat 00.30 sıralarında Seyhan ilçesi, Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Tekin Koray, arkadaşı İhsan Özbiçer (52) ile birlikte iddiaya göre sulama kanalı kenarında içki içmeye başladı. Bir süre sonra yüzünü yıkamak için kanala yönelen Koray, kıyıdaki çelik halatların üzerinden eğildiği sırada dengesini kaybederek, suya düştü. Akıntıya kapılan Koray, suda kayboldu.

KANALA VERİLEN SU KESİLDİ

Özbiçer'in ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanala verilen su kesilirken, Koray'ın bulunması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin gece boyunca sürdürdüğü arama çalışmalarına Su Altı Grup Amirliği ekipleri de destek verdi. Koray'ın sabah saatlerinde düştüğü yerden 30 kilometre uzaklıkta Büyükdikili Mahallesi'nde suda sürüklenirken cesedi bulundu. Su altı polislerinin kıyıya çıkardığı Koray'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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