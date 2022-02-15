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Zabıta ekipleri etiket denetimlerini sürdürüyor

Etimesgut Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki gıda üretimi, perakende satış yapan işyerleri başta marketler ve ticari işletmelerde denetimlerini sürdürüyor. 
Zabıta ekipleri etiket denetimlerini sürdürüyor

Ürünlerin etiket fiyatı, son kullanma tarihi ve gramaj kontrolleri yapılıyor. Son KDV indiriminin fiyatlara yansıyıp yansımadığı sıkı denetleniyor.

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UYMAYANLARA CEZA
Ekipler market arabasına ürünlerin etiket fiyatlarını not ederek dolduruyor. Daha sonra kasaya giderek fiyatlarını kontrol ediyor. Son kullanma tarihi geçen, gramajı eksik olan kasa ve etiket fiyatı arasında fark bulunan ürünleri satan işletmelere ceza-i müeyyide uygulanıyor.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirterek, "Hemşehlerimizin ucuz, kaliteli ve sağlıklı gıda tüketmeleri için gece gündüz çalışıyoruz. Ekiplerimiz sürekli sahada denetimdeler. Yasa ve mevzuatlara uymayanlara ceza-i müeyyide uygulanıyor" dedi. 

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