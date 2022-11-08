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Zabıta zincir marketlerden beton mikserlerine, hafriyat kamyonlarından okul servis araçlarına kadar denetim gerçekleştirdi

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri kent genelindeki zincir marketlerden beton mikserlerine, hafriyat kamyonlarından okul servis araçlarına kadar pek çok alanda denetim gerçekleştirdi.
Zabıta zincir marketlerden beton mikserlerine, hafriyat kamyonlarından okul servis araçlarına kadar denetim gerçekleştirdi

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, kent genelindeki zincir marketler, beton mikserlerinde bulunması zorunlu olan ekolojik kapak ve hafriyat kamyonları ile okul servis araçlarına yönelik rutin olarak gerçekleştirdiği denetimlere devam ediyor.

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FİYAT FARKLARI VE GRAMAJLAR 

Zabıta Daire Başkanlığı, kent genelindeki zincir marketlerde haksız fiyat artışına karşı denetimlerini sıkılaştırdı. Ekipler; ürün satış fiyat tarifesi ile yazar kasa fiyatlarını ve gramaj farklarını denetlerken, vatandaşlara da bilinçli alışveriş yapmaları konusunda uyarılarda bulundu. Ankara Zabıtası, beton mikserlerinden yollara dökülen beton kalıntısı nedeniyle asfaltın zarar görmesi ve trafik güvenliği açısında oluşan risklere karşı beton mikserlere ve fazla yük taşıyan brandasız çalışan ve çamurlu tekerleklerle seyahat etmesi yasaklanan hafriyat kamyonlarına yönelik denetimlerini de artırdı.


 

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