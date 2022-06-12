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Zarafetin Adı Agat adlı fotoğraf ve obje sergisiyle Çubuk'un tanıtımı yapıldı

Çubuk Belediyesi, Ankara'daki bir alışveriş merkezinde "Çubuk Tanıtım Günleri" kapsamında "Zarafetin Adı Agat" adlı fotoğraf ve obje sergisi açarak ilçenin yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerini tanıttı.
Zarafetin Adı Agat adlı fotoğraf ve obje sergisiyle Çubuk'un tanıtımı yapıldı

Keçiören ilçesindeki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, coğrafi işaretli ürünler Çubuk turşusu, turşu suyu, Çubuk agat taşı, baklava, vişne suyu ve gözlemesinin tanıtımı yapıldı. Ankara Kulübü Derneği Çubuk Seymen Ekibi'nin gösterileriyle başlayan etkinlikte, agat taşından yapılan takılar ile koleksiyoner Yaver Sezer'in 42 ayrı taşının fotoğrafının yer aldığı sergi açıldı.

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ÇUBUK TURİZM ŞEHRİDİR
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, açılışta yaptığı konuşmada, ilçelerinin gastronomi, turizm, eğitim ve sanayi şehri olduğunu söyledi. Merkeze çok yakın ilçelerine tüm başkentlileri beklediklerini vurgulayan Demirbaş, "Bugün burada tanıtımını yaptığımız turşumuz lezzeti ve kalitesiyle sadece Türkiye'de değil tüm dünyada bilinir hale gelmiştir. Yine agat taşımız da sadece Türkiye'de değil, dünyaca değerli bir taştır. İnşallah bu yıl 15'incisini düzenleyeceğimiz Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'mize de tüm Başkentlileri buradan davet ediyoruz." dedi.

ÇUBUK BAŞKENTİN ÇUKUROVASI 
Çubuk'ta gezilmesi, görülmesi gereken doğal güzelliklerin yanında tadılması gereken birçok lezzetin olduğunu vurgulayan Altınok, "Dünyanın en zengin mutfağı Türk mutfağıdır. Türk mutfağının en iyi yaşatıldığı yerlerden biride Çubuk ilçemizdir. Vişnenin de merkezi Çubuk'tur. Bunlarla birlikte has insanın da merkezidir. Oğuz kültürümüzün en yoğun şekilde yaşatıldığı ilçemizdir." diye konuştu.

Konserin ardından sergiye gelen, doğum günü olduğu öğrenilen 82 yaşındaki Yeter Kaya'ya Belediye Başkanı Demirbaş, agat taşından kolye hediye ederek uzun ömürler diledi.

Açılışın ardından Başkan Demirbaş, Keçiören Belediye Başkanı Altınok'a ve Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'a, agat taşışından yapılan çeşitli hediyeler taktim etti.

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