  • BIST 2.543,21
  • Altın 1016.779
  • Dolar 17.3305
  • Euro 18.2365
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 19 °C
»

Zehirsiz tarım

Elmadağ Belediyesi ve Güneşköy Kooperatifi ortaklığında yürütülen KIRCAN Projesi kapsamında çiftçiler ile toplantı yapıldı.
Zehirsiz tarım

Elmadağ Belediyesi tarafından “Zehirsiz tarım ile sofralarımıza zehirsiz gıdaların ulaşması yolunda emin adımlar ile ilerliyoruz” denildi. 

EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ

Elmadağ Belediyesi Web sitesinden, “Belediyemiz ve Güneşköy Kooperatifi ortaklığında yürütülen “KIRCAN” (Kırsalın Canlandırılması) Projesi kapsamında “Tarım Zararlılarına Karşı Doğal Yöntemler ile Mücadele” konusunda Güneşköy’de yapılan toplantıda, bazı yöntemler uygulamalı olarak çiftçilerimizle paylaşıldı. Zehirsiz tarım ile sofralarımıza zehirsiz gıdaların ulaşması yolunda emin adımlar ile ilerliyoruz” paylaşımı yaptı. 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABB'den havuç üretim eğitimi24 Haziran 2022 Cuma 00:43
  • Kurban çadırları kuruluyor23 Haziran 2022 Perşembe 02:37
  • Lavantalar hasat bekliyor23 Haziran 2022 Perşembe 02:10
  • Minikler Mezun Oldu23 Haziran 2022 Perşembe 01:25
  • ABB'den havuç üretim eğitimi23 Haziran 2022 Perşembe 00:34
  • Altındağ'da Kurban hazırlığı23 Haziran 2022 Perşembe 00:30
  • Ertuğrul Çetin: Her adımda sizinle olacağım22 Haziran 2022 Çarşamba 05:42
  • Dünya mülteci günü kutlandı22 Haziran 2022 Çarşamba 03:00
  • Klasikler görücüye çıkıyor22 Haziran 2022 Çarşamba 02:34
  • Çayyolu'nda yapılıyor: Türkiye'nin en büyüğü olacak22 Haziran 2022 Çarşamba 01:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti