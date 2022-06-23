Elmadağ Belediyesi ve Güneşköy Kooperatifi ortaklığında yürütülen KIRCAN Projesi kapsamında çiftçiler ile toplantı yapıldı.

Elmadağ Belediyesi tarafından “Zehirsiz tarım ile sofralarımıza zehirsiz gıdaların ulaşması yolunda emin adımlar ile ilerliyoruz” denildi.

EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ

Elmadağ Belediyesi Web sitesinden, “Belediyemiz ve Güneşköy Kooperatifi ortaklığında yürütülen “KIRCAN” (Kırsalın Canlandırılması) Projesi kapsamında “Tarım Zararlılarına Karşı Doğal Yöntemler ile Mücadele” konusunda Güneşköy’de yapılan toplantıda, bazı yöntemler uygulamalı olarak çiftçilerimizle paylaşıldı. Zehirsiz tarım ile sofralarımıza zehirsiz gıdaların ulaşması yolunda emin adımlar ile ilerliyoruz” paylaşımı yaptı.