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Zincir marketlerde mobilya satışı yasaklanmalı 

Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Taklacı, zincir marketlerde yapılan mobilya satışının küçük esnafın ticaret zincirini bozduğunu belirterek, “Zincir marketlerde mobilya satışı yasaklanmalı” dedi. 
Zincir marketlerde mobilya satışı yasaklanmalı 

Mahalle arasında ki zincir marketlerde mobilya, inşaat malzemeleri gibi hızlı tüketim mamülü olmayan ürünlerin satışının yasaklanmasını talep eden Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Taklacı, “Mahalle arasında özellikle zincir marketlerde, mobilyadan, inşaat malzemesine, beyaz eşyadan, kömüre kadar birçok ürünün satışı yapılmakta. Küçük esnafın ticaret zincirini bozan bu uygulamanın bir an önce kaldırılması, 3000 m2 ‘den küçük marketlerde bu ürünlerin satışının yasaklanması gerekli” dedi.

REKABET ŞANSI YOK 

Küçük esnafın bu rekabetten olumsuz etkilendiğini, girişimci ruhun kaybolduğunu dile getiren Taklacı,  “Genç bir kardeşimiz işyeri açacak mahalle arasında küçük bir mobilya dükkanı açmayı planlıyor, birde bakıyor ki, tüm marketlerde zaten satılıyor bu ürünler. Rekabet şansı yok, doğal olarak ya vazgeçiyor ya da açıyor ancak rekabet edemiyor” ifadelerini kullandı. 

ADIM ATILMALI 

Taklacı, “Ayrıca, bu tip ürünler nakliye montaj, bazen ölçü gerektiren özel ürünler, mobilya marketlerde satıldığında basitleşiyor, uygun fiyatlı olmayan ama uygun fiyat algısı yaratan, kalitesiz ürünler ortaya çıkıyor. Katma değerin önemi ortadan kalkıyor. Bu konuda gerekli adımlar bir an önce atılmalı her konuda söylediğimiz gibi küçük esnafa her konuda pozitif ayrımcılık yapılmalı. Odalarımız ve esnafımız güçlü yapılar haline getirilerek, hizmet kalitesi de yükseltilmeli” diye konuştu. 
 

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