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Zonguldak, Kocaeli ve Sakarya'da sağanak etkili oluyor

Zonguldak, Kocaeli ve Sakarya'da etkisini sürdüren sağanak nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.
Zonguldak, Kocaeli ve Sakarya'da sağanak etkili oluyor

Zonguldak'ın Merkez ve Kozlu ilçelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonucu bazı sokak ve caddelerde su birikintileri meydana geldi, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Yağış nedeniyle yer yer trafik yoğunluğu oluştu. Su birikintilerinden geçmeye çalışırken arızalanan bazı araçlar nedeniyle trafik ekipleri, sürücüleri farklı güzergahlara yönlendirdi.

Bazı araç sürücülerinin ise araçlarının su birikintisinden etkilenmemesi için yaya yolundan ilerlediği görüldü.

Belediye ekiplerince tıkanan mazgalların temizlenerek, suyun tahliye edilmesinin ardından ulaşım normale döndü.

Kocaeli
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde de sağanak etkili oluyor.

İlçede sabah etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı cadde ve köprü altlarında su birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunluğu görüldü.

Önlemleri artıran belediye ekipleri, su birikintileri oluşan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sabahın erken saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Aniden bastıran sağanak nedeniyle araçlar trafikte dikkatli ilerlerken, bazı vatandaşlar yağışın dinmesini bekledi.

Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu yerlerde ekiplerce çalışma başlatıldı.

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