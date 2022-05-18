  • BIST 2.402,47
  • Altın 929.866
  • Dolar 15.9375
  • Euro 16.7556
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 19 °C
»

Zorunlu trafik sigortasında teminatlar yüzde 100 artırıldı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), araç rayiç değerleri ve hasar maliyetlerinde yaşanan gelişmeler dikkate alınarak zorunlu trafik sigortası asgari teminat limitlerinin 2 katına çıkarıldığını bildirdi.
Zorunlu trafik sigortasında teminatlar yüzde 100 artırıldı

SEDDK, dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişikliklere açıklık getirdi.

SEDDK’dan yapılan açıklamada, gerçekleşen düzenleme ile araç rayiç değerleri ve hasar maliyetlerinde yaşanan gelişmeler dikkate alınarak zorunlu trafik sigortası asgari teminat limitlerinin 2 katına çıkarıldığı belirtildi.

Zorunlu trafik sigorta sisteminin sürdürülebilirliğini teminen azami primlerde de revizyona gidildiği aktarılan açıklamada, "Yapılan yönetmelik değişikliği ile 1 Temmuz 2022'da itibaren uygulanmak üzere, zorunlu trafik sigortaları kapsamında karşılanan maddi zararlar için geçerli araç başına uygulanan teminat limiti 50 bin TL’den 100 bin TL’ye, kaza başına uygulanan teminat limiti ise 100 bin TL’den 200 bin TL’ye yükseltildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılan teminat artışı ile birlikte, sağlık giderleri ile sakatlanma ve ölüm teminat limitleri ise 500 bin TL’den 1 milyon TL’ye yükseltildi. Sigorta koruması 2 katına çıkarılarak trafik kazalarında zarar gören hak sahiplerine daha geniş bir teminat sağlanacaktır. Sigorta teminat limitlerinin 2 katına çıkarılmasına bağlı olarak, sigorta şirketleri tarafından zorunlu trafik sigortaları teminat kapsamı içerisinde ödenen hasarları karşılayacak düzeyde primlerin tahsil edilmesine yönelik aktüeryal dengenin oluşturulabilmesi ve nihayetinde zorunlu trafik sigorta sisteminin sürdürülebilirliğini teminen azami primlerde de revizyona gidildi."

"İklim değişikliğine karşı mücadele kapsamında kararlı adımlar atıyoruz"
Açıklamada, araçların mümkün olan en iyi teknolojiye ve en düşük karbondioksit emisyon değerlerine sahip olmaları gerektiği belirtildi.

Çevre ve sağlığın korunmasının sürdürülebilirliğin ön planda olduğu ve çevresel etkilerin dikkate alındığı bir ekonomik yapıya geçiş bakımından önem arz ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Buradan hareketle, SEDDK olarak düşük veya sıfır emisyonlu araçların zorunlu trafik sigortası fiyatlaması aşamasında pozitif bir ayrışma yaparak bu araçların kullanımının prim indirimi yoluyla teşvik edilmesini hedefliyoruz. Bu amaçla yönetmelikle yapılan düzenleme ile araçların yakıt cinsine ve emisyon değerlerine göre indirim veya artırım uygulama yetkisi yüzde 20’ye yükseltildi. Konuya ilişkin teknik çalışmaların tamamlanmasının akabinde ise emisyon değerleri düşük olan bazı araçlara prim indirimi uygulamasına başlanacaktır."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dolar yeni güne dalgalı başladı18 Mayıs 2022 Çarşamba 09:33
  • Sberbank, Londra Borsasından çıkmayı planlıyor18 Mayıs 2022 Çarşamba 09:33
  • Türkiye, geçen yıl rüzgara 1 milyar avro yatırım yaptı18 Mayıs 2022 Çarşamba 09:32
  • Altında Fed etkisi devam ediyor18 Mayıs 2022 Çarşamba 09:31
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'dan 5G açıklaması17 Mayıs 2022 Salı 14:25
  • Bakan Bilgin: Ücretlerde enflasyon kaybını giderecek düzenleme önümüzde17 Mayıs 2022 Salı 14:19
  • Deri ve deri mamulleri sektöründen 163 ülkeye ihracat17 Mayıs 2022 Salı 11:20
  • TCMB faiz kararını 26 Mayıs'ta açıklayacak17 Mayıs 2022 Salı 10:56
  • Tarım ÜFE nisanda aylık bazda yüzde 17,76, yıllık yüzde 118,53 arttı17 Mayıs 2022 Salı 10:50
  • Türkiye'de nisanda 133 bin 58 konut satıldı17 Mayıs 2022 Salı 10:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti