13 bin gence fırsat yolu

Mamak Belediyesi, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üretken Gençlik Derneği tarafından ortaklaşa uygulanacak “Üreten Genç” Projesi’nin startı verildi.

Projenin protokolü Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ve Üretken Gençlik Derneği Başkanı Kadir Kırkoyun tarafından imzalandı. Proje kapsamında 13 bin öğrenci, kendi girişimlerini kurma yolunda 8 farklı konuda online eğitime tabi tutulacak. Projenin asıl amacının gençlerin bilim ve teknoloji kapmasında çağın bütün donanımlarıyla donanmasını sağlamak olduğunu belirten Başkan Köse, projenin aynı zamanda fikri veya projesi olan ama maddi yetersizlikler yüzünden bunları hayata geçiremeyen gençleri maddi olarak ve mekan konusunda desteklemeyi amaçladığını kaydetti.

Mamak’ta teknolojik hamle

Mamak Belediyesi Şehitlik Bilim ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen protokol törenine Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, Üretken Gençlik Derneği Başkanı Kadir Kırkoyun, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve Üreten Genç Projesi proje ekibi katıldı. 8 haftalık eğitimin ardından gençlerin üretimi nasıl yapacaklarını ve nasıl donanım sahibi olacaklarını anlatan Köse, ”Bugün Üretken Gençlik Derneği ile Milli Eğitim'le gençlerin öncelikle bir aylık başvuru süresi olacak. Onlar içerisinden arkadaşlar bir değerlendirme yapacaklar. Bu başvuruyu geçen öğrenciler 2 ay boyunca, 8 hafta eğitim alacak. Bu çerçevede hem tecrübe paylaşımı olacak hem bir proje çizmeye başlanacak. Bir taraftan da gençlerimizin üretmesine ortam sağlamış olacağız. Gençlerimiz ürettikçe, üretimi nasıl yapacağını öğrendikçe donanımları artacak” şeklinde konuştu. Genç Üretken Projesi'nin bilime ve teknolojiye önem verildiğini gösterdiğini belirten Kaymakam Sırmalı ise, “İnanıyorum ki bir ülkenin doğal kaynakları ne kadar çok olursa olsun yetişmiş insan gücü olmadığı takdirde o ülkenin gelişmesinin imkanı yoktur. Bu anlamda insanımızı yetiştirmek, gençleri yetiştirmek, geleceğe hazırlamak bizim önceliğimiz olması gerekmektedir. Bugün baktığımızda gelişmiş ülkelerin en büyük yatırımlarının bilime ve eğitime olduğunu görmekteyiz. Bu kapsamda ilçemizde bu proje ile bilime ve teknolojiye önem verdiğimizi göstermekteyiz” dedi.

Şirketleşme yolunda ilk adım

Projeye başvurmak isteyen gençler Mamak Belediyesi’nin kurumsal web sitesi üzerinden başvuru formunu dolduracak. Ardından 16 haftalık bir girişim programı ile her hafta tematik başlıklarda eğitim alacak. 4. Ayın sonunda girişimcilerin mevcut durumları değerlendirilerek, şirketleşme yolunda ilk adım Üretken Akademi tarafından karşılanacak. Gençlerin geliştirdiği projeler arasından en iyi projeler için kamp programı gerçekleştirilecek. Seçilen projeler yerli ve milli girişim olan startupmarket.com platformu üzerinden portföy olarak eklenerek girişimciler tarafından değerlendirilecek.