  • BIST 1.101
  • Altın 463,306
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6893
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 22 °C
»

19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda finalde

19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı, 2020 CEV 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın yarı finalinde Belarus'u 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.
19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda finalde

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Bosna Hersek'in Zenica şehrinde oynanan ve 101 dakika süren mücadelenin ilk setini Belarus 25-21 kazandı. Ay-yıldız ekip daha sonra oynanan setlerde rakibini 25-17, 25-22, 26-24 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Millilerde Sude Hacımustafaoğlu 23 sayılık performansıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olurken; İpar Kurt 21, Elif Su Eriçek 12, İlayda Uçak 9, Hanife Nur Özaydınlı 8, Lila Şengün 6 ve Beren Yeşilırmak 2 sayı ile galibiyete katkı sağladı.

2012 yılının ardından ikinci kez Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen ay-yıldızlılar, bu akşamki diğer yarı final mücadelesi Fransa-Sırbistan maçının galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.

Şampiyonada final maçı yarın TSİ 21.00'de başlayacak. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Osaka final maçından çekildi, Azarenka şampiyon oldu30 Ağustos 2020 Pazar 09:31
  • Milli yürüyüşcü Salih Korkmaz'dan yeni rekor29 Ağustos 2020 Cumartesi 11:34
  • Yeni Malatyaspor, Arjantinli kaleci Herrera ile 1 yıllık imzaladı28 Ağustos 2020 Cuma 22:57
  • Atakan Üner, Beşiktaş'ta ilk idmanına çıktı28 Ağustos 2020 Cuma 22:06
  • Enner Valencia Fenerbahçe'de28 Ağustos 2020 Cuma 19:42
  • Milli Takım kadrosu açıklandı28 Ağustos 2020 Cuma 16:38
  • Chelsea, Thiago Silva'yı transfer etti28 Ağustos 2020 Cuma 14:35
  • TFF ile McDonald's arasında sponsorluk anlaşması imzalandı28 Ağustos 2020 Cuma 14:34
  • Medipol Başakşehir'in yeni sezon formaları tanıtıldı28 Ağustos 2020 Cuma 13:22
  • TFF Başkanı Özdemir: 1 Ekim'den itibaren maçlarımızı yüzde 30 kapasiteyle seyircili oynatmak istiyoruz28 Ağustos 2020 Cuma 13:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti