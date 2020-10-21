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2021 bütçesi 625 milyon

Yenimahalle Belediyesi’nin 2021 yılı mali bütçesi, Ekim ayı olağan meclis toplantısında görüşüldü. Oy çokluğuyla meclisten geçen Yenimahalle’nin bütçesi 625 milyon 100 bin Türk Lirası olarak belirlendi.
2021 bütçesi 625 milyon

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın başkanlığında toplanan belediye meclisinde mali bütçe inceleme raporları maddeler halinde okunarak oylamaya sunuldu. Disiplinli çalışma ve kaynakların doğru kullanılması sonucu bütçenin gerçekleşme oranını bugüne kadar yüzde 90’ın altına düşürmeyen Yenimahalle Belediyesi’nin yeni dönem bütçesi, oylamanın ardından oy çokluğu ile kabul edildi.

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Meclisten Kardeş ülke Azerbaycan’a tam destek
Gruplar adına yapılan konuşmaların ardından kürsüye çıkan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ermenistan’ın Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesine yaptığı saldırıların ardından başlayan çatışmalar sonucunda hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimiz için Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bugünlerde birlik ve beraberliğimizin her zamankinden daha güçlü olması gerekiyor. Yenimahalle Belediye Meclis üyeleri olarak olayların bir an evvel son bulmasını diliyoruz.  Azeri kardeşlerimizin sonuna kadar yanındayız” dedi. 

gvn_7145.jpg2021 mali yılı bütçesi Yenimahalle’ye hayırlı olsun
Konuşmasında Yenimahalle’ye yapılan yatırımları da anlatan Başkan Yaşar, “Maalesef belediyelerin tümü mali sıkıntıda. Pandemi nedeniyle de belediye gelirlerinde ciddi sıkıntılar oluştu. Ülkemiz ve dünya bu virüs dolayısıyla hem sosyal yaşam açısından hem ekonomik açıdan çok sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Ekonomik olarak hem devletten gelen gelirlerimiz düştü hem de belediye olarak topladığımız harçlar ve belediyenin kendi gelirleri düştü. Kira gelirlerini alamaz duruma geldik. Bilhassa küçük belediyelerimiz geliri ile giderini maalesef denkleştiremiyor. Çoğunun sigortaya, Maliye’ye, İller Bankası’na ciddi borçları var. Biz ekonomisi en iyi belediyelerden biriyiz. Ödenemeyecek borcumuz yok. Gelir-gider dengesini çok iyi sağladık. Bundan sonrada böyle olacak. Bütçemiz Yenimahalle’mize hayırlı olsun” dedi.

Yeni yatırımlar yolda
Yenimahalle’nin 2024 yerel seçimlerine kadar yeni yatırımlarla daha güçlü bir ilçe olacağını da sözlerine ekleyen Yaşar, “Hep birlikte güzel işler başardık. Kıt olan kaynakları, verimli bir şekilde halk yararına kullandık. İşçimize, memurumuza ikinci gün maaş ödemedik. Araç filosu ve alt yapı bakımında da Türkiye’nin en donanımlı ve en güçlü belediyesiyiz. Göreve geldiğim günkü Yenimahalle ile şimdiki Yenimahalle arasında çok fark var. Dönemimizin sonuna kadar söz verdiğim yatırımların hepsini ilçemize kazandıracağız. Turgut Özal Mahallesi’ne Cumhuriyet Akademisi ve 500 kişi kapasiteli kütüphane, Ata Mahallesi’ne kreş ve yüzme havuzu spor tesisi, Serhat Mahallesi’ne Yaşlı Yaşam ve Alzheimer Merkezi, Çiğdemtepe Mahallesi’ne kapalı Pazar yeri ve sosyal tesisleri, Macun Mahallesi’ne cami, Pamuklar, Çiğdemtepe ve Barıştepe Mahallelerine Taziye Evi, Karşıyaka’ya Toplumsal Dayanışma Merkezi (Derman Market), Memlik, Karacakaya ve Susuz ve Kuzey Yıldızı’na Köy Konağı, Yahyalar’a kültür merkezi, Demetevlere çok katlı otopark ve Batıkent’e Engelli Yaşam Merkezi yapacağız” diye konuştu.

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