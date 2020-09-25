350 aileye sıcak yemek

Kızılcahamam Belediyesi, yıl boyu günde 85 aileye, 3 öğün, ortalama 350 kişilik sıcak yemek dağıtımı yapıyor. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere de gıda yardımı yapıyor.