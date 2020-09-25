350 aileye sıcak yemek

İlçede yaşayan yardıma muhtaç vatandaşlara yardım eli uzatan Kızılcahamam Belediyesi Aşevi, kapı kapı dolaşıp ikram ettiği 3 çeşit sıcak yemek servisiyle vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyor. İlçede bulunan ihtiyaç sahibi aileleri belirledikten sonra kapılarına kadar yemek servisi yapan aşevi personelleri, her sabah başladığı mesaisini öğle saatlerine kadar tamamlayıp yemekleri yardıma muhtaç vatandaşların kapısına kadar ulaştırıyor. Periyodik aralıklarla gıda mühendislerinin kontrolünden geçen yemekler, aynı zamanda ailenin sağlık durumu dikkate alınarak hazırlanıyor.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam Belediyesi Aşevi olarak yardıma muhtaç vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirtti. Başkan Acar, ”Dar gelirli ailelere yardımda bulunan Aşevimizle vatandaşlarımıza elimizden gelen desteği sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.
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