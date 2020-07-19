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4 gollü maçta kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.
4 gollü maçta kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

6. dakikada Gaziantep FK, Muhammet Demir ile öne geçti. Sağ kanattan Güray Vural'ın ortasında topa iyi yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşu kaleci Ramazan Köse'ye takıldı. Pozisyonun devamında kaleciden dönen topu takip eden Muahmmet Demir, rahat bir pozisyonda kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

13. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Yusuf Erdoğan'ın ortasında ön direkte Gohou topa dokunamadı. Arka direkte topla buluşan Thiam, müsait bir pozisyonda meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 1-1.

20. dakikada konuk ekip gole bir kez daha yaklaştı. Sağ kanattan takımını atağa kaldıran Yusuf Erdoğan, ceza sahasına yakın bir noktadan topu yerden altıpasa gönderdi. Bu noktada rahat bir konumda olan Gohou, uzansa da topa dokunamadı ve mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı.

37. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanattan kaleye yaklaşan Yusuf Erdoğan, kaleyi cepheden gören pozisyonda topu ceza sahası yayındaki Aytaç Kara'ya aktardı. Bu oyuncu, solundaki Thiam'ı topu gönderdi. Sol çaprazda kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kalan Thiam, şık bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-2.

Mücadelenin ilk yarısı, Kasımpaşa'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.

54. dakikada orta alandan gelişen ev sahibi takımın atağında ceza sahasında topla buluşan Maxim'in vuruşunda savunmadan seken meşin yuvarlak kornere gitti. Gaziantep FK'lı oyuncular, topu Gohou'nun eline çarparak dışarı çıktığını savunarak itirazlarda bulunması üzerine hakem Volkan Bayarslan VAR incelemesinin ardından köşe vuruşunu işaret etti. Bunun üzerine uzun süre itirazlarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, sarı kart gördü.

65. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Güray Vural, ceza sahasına girdikten sonra topu ortaladı. Rahat pozisyondaki 2 Gaziantep FK'li oyuncu, meşin yuvarlağa dokunamadı.

70. dakikada Kasımpaşalı Hadergjonaj'ın sağ kanattan penaltı noktasına doğru çıkarttığı topa Hajradinovic vurdu. Kaleci Günay topu güçlükle çeldi. Seken topa Haddadi gelişine sert vurdu ancak meşin yuvarlak üstten farklı şekilde auta gitti.

77. dakikada Gaziantep FK, Maxim ile beraberliği yakaladı. Kaleci Ramazan Köse'nin topu bıraktığı savunma oyuncusu Meriah, topu çıkarmaya çalışırken Gaziantep FK'li Muhammet Demir, bu oyuncuya baskı yaptı. Mariah, takım arkadaşına pas vermek isterken araya giren Maxim, kaleciden sıyrıldıktan sonra topu boş kaleye gönderdi: 2-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve müsabaka 2-2 beraberlikle sona erdi.

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