  • BIST 105.520
  • Altın 379,423
  • Dolar 6,8125
  • Euro 7,5605
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 15 °C
»

8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın ödül töreni yapıldı

8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın ödül töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın katılımıyla yapıldı.
8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın ödül töreni yapıldı

İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen yarışların ödül töreni hijyen kurallarına uyularak gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, dereceye giren okçulara ödüllerini verdi.

Törende konuşan Bilal Erdoğan, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı tarihi günler yaşadıklarına dikkati çekerek, "Bu tarihi günlerde, birçok şeyin üst üste geldiği tarihi dönemeçte, ecdadın fethi başlattığı önemli noktalardan birindeyiz. Vakfımız birçok ana tanıklık etti. Okçular Tekkesi çok büyük anlara tanıklık etti. İki gün önce Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 27 Mayıs'ın 60. yıl dönümü hatırlandı. Milli kimliğimizin önemli yapı taşlarından biri, daha güçlü şekilde yerine yerleştirildi. Fethin yine bir yıl dönümündeyiz." ifadelerini kullandı.

Pandeminin dünyayı kasıp kavurduğu dönüm noktasında kontrollü sosyal hayatın denenmeye başladığı sürecin başında olduklarına dikkati çeken Erdoğan, "Küresel salgın sürecinde, tarihi dönemde 'okçu kardeşlerimiz yeniden müsabakalara çıktılar' diyeceğiz. 'Mete rekor atmıştı' diyeceğiz. Bunları basit anlar olarak düşünmememiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Ülke ve millet olarak Fatih'in bir çağı kapatıp bir çağı başlattığı noktada, dünya merkezi olan bir şehirde bunları hatırlayarak yeni kodları düşünmeleri gerektiğini anlatan Erdoğan, "15-20 yıllık süreçte, 28 Şubat ve 15 Temmuz'un yaşandığı süreçte milletçe çok badireler atlattık. Çok tecrübe edindik, büyük temeller attık. Rekorlar kıran bugünün gençleri 21. yüzyıla birçok anlamda damgasını vuracak. 21. yüzyıl bu milletin asrı olacak, yaşadığımız günler bunu gösteriyor. Sporda en yukarıda olacağız. Sağlıkta örnek bir yönetim gösteren, bu salgınla başa çıkmada Batı medeniyetinin tökezlediği dönemde milletçe doğru hareket ettik. Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle çok daha doğru tedbirler almayı başardık." şeklinde konuştu.

Sporda da gerçekleştirilen yatırımların ödüllerini alacaklarını kaydeden Erdoğan, "Türkiye sadece sporda ve sağlıkta değil; eğitim, kültür, ekonomide de toplumsal hayatta da damgasını vuracak." diye konuştu.

Ödül töreni öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilirken, Fetih Duası okundu. Ayrıca Türkiye genelinde yapılan "İstanbul'un Fethi" temalı şiir okuma yarışması birincisi video gösterimiyle şiirini okudu.

Tören sırasında Azerbaycan Bağımsızlık Günü de kutlanırken, Mehter dinletisi eşliğinde aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kırkpınar Yağlı Güreşleri için 5 Haziran'da karar verilecek30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:59
  • La Liga 11 Haziran'da başlıyor29 Mayıs 2020 Cuma 21:30
  • Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin son durumunu değerlendirdi29 Mayıs 2020 Cuma 16:48
  • Fenerbahçe'nin yeni yardımcı antrenörü Aurelio: Evime döndüğüm için mutluyum29 Mayıs 2020 Cuma 14:24
  • Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı29 Mayıs 2020 Cuma 09:53
  • Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı29 Mayıs 2020 Cuma 09:49
  • İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da seyircisiz olarak başlayacak29 Mayıs 2020 Cuma 09:48
  • Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maç programı belli oldu29 Mayıs 2020 Cuma 09:48
  • İtalya Serie A, 20 Haziran'da yeniden başlayacak29 Mayıs 2020 Cuma 09:47
  • Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı29 Mayıs 2020 Cuma 09:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti