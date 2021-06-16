A Milli Futbol Takımı, Galler maçına hazır

EURO 2020 A Grubu 2'nci maçında A Milli Takım, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Galler ile karşı karşıya gelecek. Bakü Olimpiyat Stadı'nda teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki A Milliler, antrenman öncesi kısa bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantı sonrası A Milli Takım antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Ardından istasyon çalışmalarını yapan ay-yıldızlıların basına kapalı bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdiği öğrenildi.
Türkiye - Galler karşılaşması yarın TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Mücadelede Portekizli hakem Artur Dias düdük çalacak.
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