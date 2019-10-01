  • BIST 103.877
  • Altın 272,142
  • Dolar 5,7178
  • Euro 6,2489
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 20 °C
»

AB ülkelerinden kahveye 7,8 milyar avro

AB ülkeleri, kahve ithalatına 7,8 milyar avro harcadı.
AB ülkelerinden kahveye 7,8 milyar avro

Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülke, 2018 yılında toplam 7 milyar 826 milyon avroluk kahve ithal etti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat),1 Ekim Uluslararası Kahve Günü dolayısıyla kahve ithalatı verilerini paylaştı.

Buna göre, AB üyesi 28 ülkede 2018 yılında 3 milyon 73 bin tonluk kahve ithal edilirken bu ithalata toplam 7 milyar 826 milyon avro harcandı.

Söz konusu dönemde Almanya 1 milyon 99 bin ton, İtalya 587 bin ton, Belçika 277 bin ton, İspanya 260 bin ton, Fransa 220 bin ton ve İngiltere 193 bin ton kahve ithal etti.

AB ülkelerine kahve ihraç eden ülkelerin başında ise Brezilya yer aldı. Brezilya, 2018 yılında AB ülkelerine 901 bin ton kahve ihraç etti. Brezilya'yı 770 bin tonla Vietnam, 228 bin tonla Honduras, 173 bin tonla Kolombiya ve 161 bin tonla Uganda izledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarım ve ormancılıkta 3 yıllık yol haritası belli oldu01 Ekim 2019 Salı 13:30
  • Market fiyatlarını karşılaştırmada mobil dönem01 Ekim 2019 Salı 13:00
  • Temel Karamollaoğlu: "Ekonomimiz uçuşa geçti!"01 Ekim 2019 Salı 12:33
  • Finansal istikrara 'tasarruflu' destek01 Ekim 2019 Salı 12:31
  • Bakan Turhan'dan GSM operatörlerine 'kapasite artırma' talimatı01 Ekim 2019 Salı 12:30
  • Elektriğe büyük zam01 Ekim 2019 Salı 08:12
  • Bakan Albayrak: Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtıyoruz30 Eylül 2019 Pazartesi 10:56
  • Üç kamu bankası konut kredisini yapılandırıyor30 Eylül 2019 Pazartesi 09:59
  • Asgari ücretlilerin maaşları bu aydan itibaren eksik mi yatacak?30 Eylül 2019 Pazartesi 09:54
  • Dev kampanyaya iki firma daha dahil oldu30 Eylül 2019 Pazartesi 09:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti