ABB AK Parti Grup Başkanvekili Köse'den Büyükşehir'e ANKAPARK önerisi

ABB AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, Mansur Yavaş’ı bütçe üzerinden eleştirerek, ABB’ye şu öneride bulundu: “Ankapark’ın Ankara’nın, en önemli değerlerinden biri. Sayın Yavaş kimseye vermesin kendi işletsin."

ABB AK Parti Grup Başkan Vekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 2021 yılı bütçesini ve performansını değerlendirdi. Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Başkan Köse, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın çalışmadığını iddia ederek, “2019 ve 2020 yıllarında toplam 10 milyar para harcandı. Bu paralar milletimizin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a emanet ettiği paralar. Ben Sayın Yavaş’a soruyorum. Bu kadar parayı nereye harcadınız?” dedi.

GÖZLE GÖRÜLÜR HİZMETİN OLMADIĞINI SAVUNDU

ABB’nin 2 yılda 10 milyar para harcadığını; ancak ortada gözle görülür bir hizmetin olmadığını ileri süren Köse, “Sayın Yavaş, onlarca vaatler vererek milletimizin hayallerini aldı ve karşılığında hiçbir şey vermedi” diye konuştu.

Başkan Yavaş’ı sosyal medya belediyeciliği yapmakla suçlayan Köse, “Belediyeciliğin sanal dünyasında, sosyal medyada bir çığır açtı. Ancak bir problem var. Sosyal medya belediyeciliğinde her şey sanal alemde kalıyor.

Gerçek dünyada karşılığı yok bunun” ifadelerini kullandı.

METRO SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Başkan Yavaş’ın metro sözünü hatırlatan Köse, “Seçim vaatlerinde Sayın Yavaş, 58 kilometre metro yapacağını söylemişti. Bunları da ‘Büyükşehir’in kendi kaynaklarıyla yapacağım’ demişti. Seçimden sonra 2 yıla yakın bir zaman geçti. Ankara halkı merak ediyor. Ne zaman Ankaralı hemşerilerimiz Sayın Yavaş’ın yaptığı metrolara binmeye başlayacak?” sözlerini aktardı.

İHALELERİ ELEŞTİRDİ

Yapılan ihaleleri de eleştiren Başkan Köse, “Yapılan ihalelerle ilgili tespitlerimiz var. Bunlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Belplas’taki bir ihaleyle ilgili ben suç duyurusunda bulundum” dedi.

BORÇ ELEŞTİRİSİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin borç batağına doğru sürüklendiğini iddia eden Köse, “ Ankara Büyükşehir Belediyesi iflasa doğru gidiyor .

Kaynak üretemezse ABB bırakın yeni projeleri normal hizmetlerine bile devam edemeyecek görünüyor” ifadelerini kullandı.

ANKAPARK TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ BİR DEĞERİDİR

Ankapark’la ilgili sorulan bir soruya Başkan Köse şunları kaydetti: “Sayın Yavaş, Ankapark’a harcanan parayı fazla bulabilir, Ankapark’ı gereksiz de bulabilir. Ankara’ya değer katacak bir tane projesi yok; ama olanları da kötüleyebilir. Bunları anlayışla karşılıyoruz; çünkü siyaset yapıyor. Ancak seçim bitti 2 sene geçti. Ankapark’ı hayalet bir parka dönüştürmeye çalışıyor Sayın Yavaş. Hâlbuki Ankapark, Ankara’nın, Türkiye’nin en önemli değerlerindendir. Bizim oradaki teklifimiz şu; burayı çürümeye terk etmesin, burada bir yatırım yapıldı, bunlar milli servettir, yazıktır Ankara’ya. ‘Beceremiyorsan verirsin bize’ dedik. Sayın Yavaş cevap verdi; ‘bende değil ki şirkette, şirketten alın’ dedi. Şirket bıraktı Ankara Büyükşehir Belediyesi devraldı orayı şimdi. Biz Ankapark’ın yaşamasını, sosyal bir proje haline dönüşmesini ve oranın uygun şekilde işletilmesi halinde kara dahi geçilebileceğine inanıyoruz. Sayın Yavaş kimseye vermeden ABB kendi işletsin. Ankara halkı ücretsiz olarak faydalansın oradan. Birtakım ortaklıklar kuruluyor orası hakkında, duyuyoruz.”

İŞLETMEZLERSE TALİBİZ

Başkan Köse, ABB’nin Ankapark’ı işletmemesi halinde Mamak Belediyesi olarak Ankapark’a talip olduklarını açıkladı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-