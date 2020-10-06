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ABB'den yerel basına destek sözü

ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, özellikle pandemi döneminde olumsuz etkilenen Başkent’teki yerel gazetelere desteklerini artırarak sürdüreceklerini belirtti. 
ABB'den yerel basına destek sözü

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Ankara’da faaliyet gösteren gazetemizin de içerisinde yer aldığı 9 yerel gazetelerin temsilcileri ve çalışanlarıyla bir araya geldi. Büyükşehir’in Gölbaşı’ndaki tesislerinde gerçekleştirilen programda Basın İlan Kurumu (BİK) Ankara Şube Müdürü Murat Yürekli de yer aldı. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen toplantıda Ankara’nın gündemi, Başkent’te yayın yapan yerel gazetelerin sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu. 

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“İŞİNİ DOĞRU YAPAN YAYINLARIN DESTEKÇİSİ OLACAĞIZ”
Gültekin, özellikle pandemi döneminde olumsuz etkilenen yerel gazetelere desteklerini artırarak sürdüreceklerini söyledi. Ankara’da gazetecilik geçmişinin olduğunu, bunun için gazetelerin ve basın çalışanlarının sorunlarını iyi bildiğini belirten Gültekin, “Biz Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yerel gazetelerin, hatta sadece günlük çıkan gazetelerin değil ilçelerde çıkan gazetelerin ve işini doğru yapan yayınların da destekçisi olacağız sık sık bir araya gelmeye devam edeceğiz” dedi. Gültekin, BİK Ankara Şube Müdürü Yürekli’nin yerel gazetelerin desteklenmesine ilişkin yaptığı önerileri de dikkate aldıklarını kaydetti. 

ÖNERİLERİ OLUMLU KARŞILADI
Gültekin, yerel gazetelerin görünürlüğünün ve okuyucusunun daha da artması için kentin işlek noktalarına stant yerleştirme ve bilbordlarda gazetelerin reklamları önerisine sıcak baktı. Yeni kurulan ABB TV’de yerel basının tanıtım filmlerine yer verebileceklerini de söyledi. 

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ÇALIŞANLAR DA DESTEKLENMELİ
Gültekin, destek alan gazetelerin de çalışanlarına birtakım iyileştirmeler yapması çağrısında bulunarak, “Gazeteleri çalışanları ile bir bütün olarak ele alırsak daha sağlıklı yapılara ulaşılacağını düşünüyorum. Biz gazetelere destek verelim ama gazeteler de çalışanlarına destek vermeli” dedi. Gültekin, toplantıda gündeme gelen konuları Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a rapor halinde sunacağını da aktararak, “Başkanımız toplantının sonuçlarını özellikle görmek istiyor. Herkese selamı var” dedi. 

BÜYÜKŞEHİR’İN YAKLAŞIMINI ÖVDÜ 
BİK Ankara İl Müdürü Murat Yürekli ise yaptığı konuşmada Ankara’nın dinamik bir yerel basını olduğunu ve her geçen gün yerelin okunma oranının arttığını kaydetti. Yürekli özetle şunları söyledi:  “Gazetelerin gelirlerinin başında resmi ilanlar geliyor ancak resmi ilanlar konusunda maalesef istediğimiz noktada değiliz. Göreve geldiğimden bu yana Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sıcak yaklaşımı ile karşılaştım, bir şekilde ilan akışını sağlamaya çalışıyorlar.” 

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YEREL BASIN ÇOK DİNAMİK
“Özellikle yerel gazetelerimizin en büyük sorunu maalesef Ankara gibi büyükşehirlerde yerel dinamiklerin de yerel olarak hareket etmemesinden kaynaklı bir görülememe sıkıntısı var. Ankara’daki yerel basın ulusal ölçekli bir bakış açısına sahip. Ankara’daki yerel basın çok dinamik, haberler son derece güncel bu konuda herhangi bir uyarıda bulunmuyoruz. Ankara yerel basını her ne kadar görünürlüğü az olsa da ulusal mecra ile boy ölçüşür halde” 

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ANKARA BASINI OKUNUYOR
Yürekli, resmi ilanların yayımlandığı www.ilan.gov.tr ile yerel gazetelerin yaklaşık 100-150 bin ziyaretçi trafiği olan bir sürece entegre olduğunu dile getirdi. Yürekli, “Ülkenin farklı yerlerinden ilan.gov.tr’ye giren birisi Ankara’da hangi gazetede ilan yayınlanmışsa ona ulaşabiliyor. Bu sayede yerel gazetelerin web sitelerine kolaylıkla ulaşılıyor. Günlük gazetelerin internet sitelerine giriş trafiğine baktığımız zaman ortalama 40-100 bin arası giriş tespit ediyoruz. Bu da yerel gazetelerin okunurluğunun düştüğüne ilişkin tezi çürütmüş oluyor. Sadece yazılı basılı yayın olarak düşünmemek lazım dijital anlamda da çok hızlı ve verimli bir entegrasyon var” dedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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