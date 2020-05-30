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ABD'nin Minneapolis ehaletinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'de siyah George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından protestoların başladığı Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
ABD'nin Minneapolis ehaletinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'de George Floyd isimli siyahi bir yurttaşın polis tarafından öldürülmesinin ardından geniş çaplı protestoların başladığı Minneapolis kentinin Belediye Başkanı Jacob Frey, kentte sokağa çıkma yasağı ilan etti. Frey tarafından çıkarılan karar doğrultusunda yasağın bugün yerel saatle 20.00'de başlayacağı, sabah 6'ya kadar süreceği belirtildi.

YASAĞI İHLAL EDENE PARA VE HAPİS CEZASI VAR

Belediye Başkanı Frey, yaptığı açıklamada "Tüm kolluk kuvvetleri, itfaiyeciler ve tıbbi personel ile Minneapolis, St. Paul, Minnesota Kamu Güvenliği Departmanı, Minnesota Eyalet Devriyesi veya Minnesota Ulusal Muhafızları tarafından yetkilendirilen diğer personeller sokağa çıkma yasağından muaftır" ifadelerini kullandı.Diğer yandan yasağı ihlal edenler için 1000 dolarlık para cezası ve 9 güne kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

KENTTE GÖSTERİLER ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ölümünü protesto eden yüzlerce gösterici polisle çatıştı. Minneapolis Emniyet Müdürü John Elder çarşamba gecesi yaşanan çatışmalarda bir kişinin öldüğünü doğruladı. Dükkanının yağmalanmasına engel olmak isteyen bir kişinin protestoculardan birini vurduğu iddia edildi. Minneapolis'te, polis şiddeti sonrası yaşamını yitiren siyahi George Floyd'un hayatını kaybettiği yerin yakınında bulunan 3. bölge polis merkezinde akşam saatlerinde protesto gösterisi yapıldı. Göstericiler bölgede bulunan inşaat halindeki bir binayı ve araçları ateşe verdi. Göstericiler "Nefes alamıyorum", "Katil ırkçı Ku Klux Klan polisleri" yazılı dövizler taşıdı.

PLASTİK MERMİYLE MÜDAHALE

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı ve birçok bölgeye giriş çıkışları kapattığı yerde bir araya gelen çoğunluğu siyahi göstericiler, Floyd'un ölümüne neden olan polislerin cinayetle yargılanması yönünde sloganlar attı. Bazı noktalarda göstericilerle yakın temasa giren polislerin göstericileri dağıtmak için yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandığı kameralara yansıdı.

MAĞAZALAR YAĞMALANDI

Olaylar devam ederken bazı göstericilerin bölgede bulunan bir mağazayı ateşe verdiği, bir başka mağazayı ise yağmaladığı ve polisin bu bölgeye ilave destek göndererek göstericileri göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttığı belirtildi.

POLİS MERKEZİ ATEŞE VERİLDİ

Floyd'un hayatını kaybettiği Minneapolis'in 3. bölgesinde salı günü başlayan gösterilerde, polis ile çoğunluğu siyahi göstericiler arasındaki çatışmalar 3. günün gecesinde de devam etti. Amerikan medyasına yansıyan güncel haberlerde, Floyd'un hayatını kaybettiği 3. bölgedeki polis merkezine giren göstericilerin binayı ateşe verdiği anlar kameralara yansıdı.

ULUSAL MUHAFIZLAR BÖLGEYE GİDİYOR

Öte yandan Minnesota Valisi Tim Walz'un talimatıyla bölgeye gönderilen Ulusal Muhafız Birliklerinin de kısa sürede bölgeye ulaşmasının beklendiği kaydedildi.Gece boyunca devam etmesi beklenen olayların gidişatının, Ulusal Muhafızların bölgeye ulaşmasıyla değişebileceği yorumları Amerikan medyasında yer buldu.

NE OLMUŞTU?

46 yaşındaki George Floyd, Salı akşamı, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı. Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. Olaya karışan dört polisin işine dün son verilirken, George Floyd'un ölümüne neden olan polis tutuklandı.

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