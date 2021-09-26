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Adana Demirspor 4 golle güldü

Süper Lig’in 7’nci haftasında Adana Demirspor, sahasında Gaziantep FK’yı 4-0 mağlup etti.
Adana Demirspor 4 golle güldü

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Özgür Ertem, Cemil Tunç

ADANA DEMİRSPOR: Ferhat Kaplan- Svensson (Dk. 81 Tarık Çamdal), Samet Akaydın, Simon Deli, Rassoul, Sinan Kurt (Dk. 89 İzzet), Stambouli, Vargas (Dk.63 Assombalonga), Bjarnason, Yunus Akgün (Dk.63 Metehan Mimaroğlu), Balotelli (Dk.81 Castro)

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç- Oğuz Ceylan (Dk. 46 Kitsiou), Caulker, Djilobodji, Halil İbrahim Pehlivan, Merkel, Messaoudi (Dk. 68 Kenan Özer), Sagal (Dk.68 Dicko), Recep Niyaz, Figueiredo (Dk. 81 Maxim), Muhammet Demir

GOLLER: Dk.11 Yunus Akgün, Dk.65 Caulker (K.K.), Dk. 78 Balotelli, Dk. 85 Assombalonga (P) (Adana Demirspor),

SARI KARTLAR: Stambouli (Adana Demirspor), Figueiredo, Djilobodji (Gaziantep FK)

3'üncü dakikada Adana Demirspor’un sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Yunus’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

11'inci dakikada Adana Demirspor öne geçti. Vargas'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Yunus Akgün'ün bekletmeden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

21’inci dakikada sağ kanattan gelişen konuk ekip atağında Oğuz ceylan çizgiye kadar inerek ortasını yaptı. Ceza sahası içindeki Muhammet'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Maçın ilk yarısı Adana Demirspor’un 1-0 üstünlüğüyle son buldu.

57’nci dakikada Adana Demirspor kontra atağında kendi yarı alanından hızla çıkan Yunus, metrelerce topla koşarak pasını ters taraftaki Balotelli’ye verdi. Balotelli’nin kaleyi görür görmez vurduğu şutta top dışarı çıktı.

65’inci dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Kullanılan taç atışı sonrasında topla buluşan Assombalonga sağdan çizgiye inip, sert bir orta kesti. Caulker'a çarpan top ağlara gitti: 2-0.

72'nci dakikada Gaziantep FK’nin rakip ceza sahasına yakın mesafeden kazandığı serbest vuruşta topun başına Muhammet geçti. Bu futbolcunun vuruşunda top çok az auta gitti.

78’inci dakikada Gaziantep savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Sinan Kurt'un önünde kaldı. Bu oyuncu bekletmeden pasını sol çaprazdaki Balotelli'ye verdi. Balotelli'nin bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.

84’üncü dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Hızlı rakip ceza sahasına giren Djilobodi'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi.

85’inci dakikada penaltı atışını kullanan Assombalonga topu ağlara gönderdi: 4-0.

Mücadele Adana Demirspor’un 4-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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