  • BIST 119.658
  • Altın 306,337
  • Dolar 6,0479
  • Euro 6,5824
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 0 °C
»

'Ahlaklı hacker' arıyorlar

Avrupa Siber Güvenlik Topluluğu'nun siber güvenlik ile ilgili düzenlediği yarışmada temsil edilmek üzere 'ahlaklı hacker' aranıyor.
'Ahlaklı hacker' arıyorlar

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, siber güvenlik alanında düzenlenecek yarışma için 'ahlaklı hacker' aradığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, yarışmanın sonucunda birinci gelecek kişinin, Rum Yönetimi'ni Avrupa Siber Güvenlik Topluluğu'nun (ECSC) siber güvenlik ile ilgili düzenlediği yarışmada temsil edeceğini yazdı.

Haberde, katılımcıların 14-25 yaş arasında olan öğrenci, mezun, güvenlik araştırmacısı veya siber güvenlikle ilgilenen kişiler olması kriterlerinin bulunduğu kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MİT 27 FETÖ'cüyü paketledi: Rize Emniyet Müdürü'nün şehit edilmesiyle ilgili13 Şubat 2020 Perşembe 10:20
  • MSB: 3 PKK/YPG'li terörist hudut karakollarına teslim oldu13 Şubat 2020 Perşembe 10:14
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'a gidecek13 Şubat 2020 Perşembe 10:10
  • İzmir'de işçi servisi ile kamyon çapıştı: 4 ölü 8 yaralı13 Şubat 2020 Perşembe 10:09
  • Migren tedavisinde çığır açan aşı Türkiye’ye geliyor13 Şubat 2020 Perşembe 10:04
  • Meteoroloji son tahminleri paylaştı!13 Şubat 2020 Perşembe 09:59
  • Kadir Şeker'in tutukluluğuna itiraz reddedildi13 Şubat 2020 Perşembe 09:56
  • Bakan Akar, Yunan mevkidaşı ile görüştü13 Şubat 2020 Perşembe 09:40
  • Pakistan Talibanı elebaşı Afganistan'da öldürüldü13 Şubat 2020 Perşembe 09:35
  • 7 saatlik çalışma sonunda ulaşıma açıldı Kaynak: 7 saatlik çalışma sonunda ulaşıma açıldı13 Şubat 2020 Perşembe 09:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti