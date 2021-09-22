Eğitimde üç ayak birbiriyle uyumlu veya yardımlaşarak, yol göstererek yol alabilir. Üzüntü sevince, hüznü mutluluğa dönüşebilir.

1. Aile

2. Okul

3. Yaz okulları veya yazın alınan kurslar

4. Sanal dünya

Özgürlüğüne önem verilen, sınır tanımayan, sınır konulamayan özgürlük bunalımları! Okulda öğretmen öğrencilerine eğitim verirken sınıfa hakim olamıyorsa, farklı sesler sanal dünya ve aileden gelen yavrunun özgürlüğü önemli diyerek sık sık öğrenci öğretmenini şikayet ediyorsa müdür de öğretmeni ikaz ediyorsa bu sınıfta otorite azalır. Sınıfa hakimiyet ve hocayı dinleme, ihlal ediliyorsa, idare ile veli arasına sıkışan her gün bir şikayet gelir endişesiyle başarılı örnek yetiştirmek isteyen öğretmenin başarısı sınırlanıyor. Öğretmenin evlat, öğrenci sevgisi, öğrenci özgürlüğü, bahanesiyle velilerle idare arasında sıkışıp kalıyor. Verim düşüyor. Kaynayan sınıfta esas dersler ve öğretmen kaynayıp kendini gösteremiyor. Hayalindeki başarılı öğrenciyi yetiştiremediği için kendini yiyor.

Bazı öğrenciler bir veya birkaç arkadaş anlaşabilirse, ilgisiz sınıf öğretmenleri varsa, karşılıklı ıpad’ten insan ve hayvan öldürme savaşma üzerine, işgal etme, ele geçirme üzerine hazırlanmış oyunları sınıfta bile oynayabiliyorlar. Belli bir süre sonra dersler ikinci planda öldürme oyunu ön plana geçiyor.

Misafirliğe gittiğimizde evin okula giden çocuğu ortada yoksa anne veya baba bilgisayarda eğitim yaptığını söylüyor. Ama maalesef kontrol edildiğinde sanal dünyada oyun oynuyor. Sadece sandalyede iskeleti var.

Anne- baba bilgisayar aldım evladım çok iyi oldu ondan istifade eğitim öğretimini yapıyor diyor. Tek başına odasında bilgisayar başında acaba kaç evladımız ders yapıyor. Şu an en çık izlenen oyunlar işgal etme, bir yeri ele geçirme, öldürme, yok etme, gibi oyunlar ön planda. Belli bir süre bir iki yaşında başlayan çizgi filmler daha sonra bütün benliğini kaplamış, dersinin ve ödevlerinin önüne geçmiş tanınmaz bir sanal çocuğu oluyor.

Eğer çocuklarımız büyüdükçe bir şeyler veremiyor. Senden bir şeyler almak ihtiyacı hissetmiyorsa o artık oyunların yani sanal dünyanın gönüllü hizmetçisi oluyor. Lütfen çocuklarınıza arkadaş olun. Ne öğrendiğini ne yaptığını kontrol edin. En azından kendi başlarına karar verecek yaşa gelene kadar.

Bunun yanında yaz tatillerinde sizin için iyi bir fırsat sporda, kitap okumada, yabancı dil öğrenme de, yaz kuran kursunda veya kendi inancının evladına aktarma da iyi bir fırsattır.

Sorduğumuzda sanal dünyadaki bütün oyunları, kahramanları biliyor. Ama maalesef camiyi, kuranı, değerlerini o kadar bilmiyor.

Bunları anne baba bilmiyorsa eğitim aldırtabilir, kurslara gönderebilir. Örnek aldığımız Avrupalı biliyor. Hatta kuranı bilenler var. Evlenince kilisede evleniyor. Nikahını papaz kılıyor. Kilise yaşam alanlarında az da olsa var. Onu yaşatmaya çalışıyor.

Müftülerimizin nikah kıyma yasal olarak olmasına rağmen hayata geçiremiyoruz. Şimdiye kadar iki defa şahit oldum. Birisi çok güzel oldu. Alkış ve ilgi çok güzeldi. İhtiyaç olduğunda çok yönlü ve donanımlı olmalısınız. Mesleğinizin en iyisi, en başarılısı, beklentilerin yüksek olduğu, halkın iyi tanıdığın, değerlerini iyi tanıdığın. Kuranı da hata incili ve Tevrat’ı da incelediği malumat sahibi olduğu her birinde sözünün olduğu en az üç dil bilen. Ayrıştıran değil, ötekileştiren değil, ortak değerlere sahip çıkan, kaynaştıran, dürüst, emanete sahip çıkan, idealleri ve hayalleri olan, yalana hiç ihtiyacı olmayan, güven veren, örnek, önder olan hep başarılı olmalısınız. Annemiz babamız ve sevenleriniz sizinle gurur duymalıdır.

Barışın, aydınlığın önderi ileri yürüyen örnek olsun. Değerlerinin sahibi. Büyük insanların günü, yarını daha ileri geleceği olandır. Hedefleriniz ve hayalleriniz çok önemlidir. Hayalleriniz ne kadar çok büyükse hedefleriniz o kadar büyük olur.



