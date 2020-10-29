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Ak Parti Altındağ’da İlçe Başkanlığı Yarışı

Üç dönem kuralından dolayı boş kalan AK Parti Altındağ İlçe Başkanlığı için 6 isim yarışıyor. 8 Kasım Pazar günü yapılacak ilçe kongresi öncesi adaylar, temayül yoklamasında oylandı.
Ak Parti Altındağ’da İlçe Başkanlığı Yarışı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Ankara'daki İlçe kongrelerini de hızlı bir biçimde sürdürüyor.
Koronavirus sebebiyle bir süre ara verilen AK Parti kongreleri hızlı bir biçimde kaldığı yerden devam ediyor. Kongrelerle birlikte AK Parti teşkilatlarında kan tazelenmesi yaşanıyor. 3. dönem kuralına takılan bazı isimler bayrağı başka bir isme bırakıyor.

KARACA 3 DÖNEM KURALINA TAKILDI
Altındağ AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Karaca, 3 dönem kuralına takılarak görevi bırakmak zorunda kalanlardan bir tanesi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Genelkurmay binasına girerek teşkilâtı ile birlikte FETÖ'cülere karşı direnen ve 3 dönemdir görevini başarı ile yürüten Karaca'ya parti içinde başka görevlerin verilmesi bekleniyor.

ALTINDAĞ İLÇE KONGRESİ: 8 KASIM
8 Kasım Pazar günü yapılacak ilçe kongresi öncesi Ak Parti Altındağ İlçe Başkanlığı belirlenecek adayın çalışmaları sürüyor.

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6 ADAY YARIŞIYOR
AK Parti Altındağ İlçe Başkanlığı için çok sayıda aday bulunuyor. Altındağ İlçe Başkan Yardımcısı Cengiz Çağlar, Ankara Birlik Derneği Başkanı Bayram Mutlu, Eski Has Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik, Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Alagöz ile Altındağ Belediye Meclis Üyeleri Muhammed Budak ile Ersin Haktanır bayrağı daha ileriye taşımak için adaylıklarını açıkladı.

İLÇEDE TEMAYÜL YAPILDI
Adaylar geçtiğimiz 25 Ekim Pazar günü Altındağ İlçe Teşkilat binasında temayül yoklamasında oylandı. Temayülde Altındağ Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Altındağ İlçe Teşkilatı Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları yönetimleri ile Mahalle Başkanları oy kullandı. Temayül sonucu geleneksel olarak Ak Parti Genel Merkezine ulaştırılıp, kamuoyuna açıklanmıyor.

ADAYLARA MÜLAKAT
Temayül Yoklamasının ardından AK Parti Ankara Koordinatörü Düzce Milletvekili Ayşe Keşir tarafından adaylar mülakata alındı. Ön mülakatın gerçekleştirildiği süreçte adayların 3’e düşürülerek AK Parti Genel Merkezine çağrılması bekleniyor. İlçe başkanlığına aday gösterilecek ismin önümüzdeki günlerde belirlenmesi bekleniyor.

Osman Akdoğan/Ilksayfa

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