AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan’ın tren mücadelesi

Sincan- Kazan Soda arasında yapılması planlanan yük ve yolcu treni hattı AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan’ın girişimleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteğiyle tekrar hız kazanıyor.

Sincan- Kazan Soda arasında yapılması planlanan yük ve yolcu treni hattı AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan’ın girişimleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteğiyle tekrar hız kazanıyor.

2016 yılında yaklaşık 116 milyon liraya ihalesi yapılan Sincan ile Kazan Soda’yı birbirine bağlayacak yolcu ve yük treni projesi, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan’ın girişimleri sonucu tekrar gündeme geldi. Turan’ın yaptığı girişimler sonucu proje Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle başlıyor.

VEKİLİN BAŞARISI

Sincan İlçe Başkanlığı’nın olağan haftalık görüşmesine katılan AK Parti Ankara Millet Vekili Hacı Turan bölge için önemli bir projeye ön ayak oldu. Sincan-Kazan Soda arasında 2016 yılında ödenek yetersizliği nedeniyle yapılamayan yolcu ve yük treni hattında Turan’ın çalışmaları sayesinde önemli bir gelişme kat edildi. Yakında hızlanması beklenen proje toplam 353 milyon liraya mâl olacak. 2016 yılında ise 15 milyon 818 bin 494 TL'ye ihale edilmişti.

Ramazan Saygılı / HABERVAKTİM

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