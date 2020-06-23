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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a eleştiri

AK Parti Sözcüsü Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Libya ve Akdeniz konusunda açıklamalarına ilişkin, "Macron'un siyaseti, Libya halkının meşru iradesini ve geleceğini çalmaya çalışan darbecilere verilen bir destektir." dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a eleştiri

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hafter'in Libya halkı karşısında gerilemesi sonrasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözde açıklamalarının artması tesadüf değildir." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Libya ve Akdeniz konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’yi hedef alan açıklamalarının asla kabul edilemez olduğunu belirtti.

Fransa'nın Libya'da ve Akdeniz'de istikrarsızlığı teşvik eden politikaların destekçisi durumunda olduğuna dikkati çeken Çelik, Türkiye'nin Libya'da uluslararası meşruiyete sahip yönetimin talebi doğrultusunda ülkenin halkına destek verdiğini anımsattı.

Çelik, Fransa'nın darbeci Hafter ve milislerine arka çıktığını, Türkiye'nin Libya halkının meşru temsilcisine, Fransa'nın ise gayrimeşru milislere destek verdiğini aktardı.

"Hafter'in Libya halkı karşısında gerilemesi sonrasında Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözde açıklamalarının artması tesadüf değildir" ifadesine yer veren Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fransa Libya'da tarafsız değil, darbeci Hafter ve milislerinden yana taraftır. Cumhurbaşkanımız Libya halkının gerçek ve meşru iradesini desteklemektedir. Fransa'nın desteklediği Hafter milislerinin Libya halkına karşı işlediği insanlık suçları ortadadır. Gün yüzüne çıkan toplu mezarlar bunu açık kanıtıdır. Macron'un Libya'da yabancı müdahalelere son verilmesi çağrısında bulunup çözümün Fransa olduğunu söylemesi açık hezeyandır. Eski sömürgeci zihniyetin devam ettiğinin göstergesidir. Hafter ve benzerleri sömürgeci zihniyetin aletidir."

"Libya'nın geleceğine Libya halkı karar verecek"
Ömer Çelik, Libya'nın geleceğine Fransa'nın değil Libya halkının karar vereceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya halkının meşru iradesini desteklediğini hatırlatan Çelik, sömürgecilerin Afrika'da elini kolunu sallayarak gezdiği dönemlerin geride kaldığının altını çizerek, "Cumhurbaşkanımızın Libya halkına verdiği destek, Libya halkının tamamını temsil eden meşru yönetime ve Libya'nın tamamının geleceğine verilen bir destektir. Macron’un siyaseti, Libya halkının meşru iradesini ve geleceğini çalmaya çalışan darbecilere verilen bir destektir. Türkiye'nin Libya’ya desteğinden rahatsız olan ve Cumhurbaşkanımıza karşı sözde açıklama yapanların yeni bir sömürgecilik peşinde koştukları net görülmektedir." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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