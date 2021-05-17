  • BIST 1.452
  • Altın 495,864
  • Dolar 8,3505
  • Euro 10,1430
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 22 °C
»

Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması sona eriyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) kararıyla akaryakıt sektöründe 2 aydır sürdürülen tavan fiyat uygulaması yarın gece sona erecek.
Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması sona eriyor

EPDK'nin akaryakıt dağıtım şirketlerinin fiyatlarda gizli zam yaptığını tespit etmesinin ardından 18 Mart'ta yürürlüğe giren tavan fiyat uygulaması, 19 Mayıs saat 00.00 itibarıyla sonlandırılacak ve fiyatlar uygulama öncesinde olduğu gibi serbest piyasa koşullarında belirlenecek.

Tavan fiyat kararıyla akaryakıtta 17 ila 20 kuruş arasında indirim gerçekleşmiş, bazı şehirlerde indirimler 40 kuruşu bulmuştu.

Güncel tavan fiyat tablosuna göre, İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı en yüksek 7,07 lira, motorinin litre fiyatı 6,43 lira, Anadolu Yakası'nda ise benzinin litresi en yüksek 7,09 lira, motorinin ise 6,45 lira olmuştu.

Ankara'da benzinin litresi 7,15 lira, motorinin litresi 6,51 lira olarak belirlenirken, İzmir'de benzinin litresi en yüksek 7,16 lira, motorinin litresi ise 6,52 lira olmuştu.

EPDK, daha önce yaptığı açıklamada, tüketicilere ucuz olan akaryakıtı tercih etmeleri yönünde çağrıda bulunmuş ve akaryakıtın kalitesinin her lisanslı bayide aynı olmasının zorunlu olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aydınlatma Mobil Takip uygulamasıyla yanmayan sokak lambaları tespit ediliyor16 Mayıs 2021 Pazar 16:24
  • Kovid-19 salgını döneminde düzenlenen e-Fatura tutarı ikiye katlandı16 Mayıs 2021 Pazar 11:45
  • Aronya meyvesi tarımda yeni alanlara yatırım yapmak isteyenlere fırsat yarattı16 Mayıs 2021 Pazar 11:45
  • Nitelikli ve belgeli çalışan sayısı 1,5 milyonu geçti16 Mayıs 2021 Pazar 11:44
  • İkinci el çevrim içi oto pazarında zirvenin 3'lüsü değişmedi16 Mayıs 2021 Pazar 11:10
  • Marmaray kıtalar arasındaki yük taşımacılığının kalbi oldu16 Mayıs 2021 Pazar 09:18
  • Doğu Karadeniz'de yaş çay hasadında geri sayım15 Mayıs 2021 Cumartesi 14:44
  • Çip krizi Honda'ya pahalıya patladı15 Mayıs 2021 Cumartesi 10:33
  • İnternetten alışverişte tüketiciler 'mobil uygulamaları' tercih etti14 Mayıs 2021 Cuma 16:15
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, TMO alım fiyatlarını bayram sonunda açıklayacak14 Mayıs 2021 Cuma 16:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti