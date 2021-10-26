Alanyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in 11'inci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı. Teknik direktör Bülent Korkmaz gözetiminde yapılan antrenman, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Ardından gerçekleştirlien üçlü turnuva ile idman sona erdi.

Akdeniz ekibi, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek. Aytemiz Alanyaspor-Göztepe karşılaşması, 31 Ekim Pazar günü saat 16.00’da başlayacak.