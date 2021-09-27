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Altın fiyatları şahlandı! Gram altın kritik seviyeyi aştı

Altın gramı dolar/TL 'nin rekor tazelemesi ve geçen hafta küresel piyasalardaki artışla yeniden 500 TL’nin üzerini gördü. Serbest piyasada gram altın şu sıralarda 501TL'den işlem görüyor.
Altın fiyatları şahlandı! Gram altın kritik seviyeyi aştı

Altın, Evergrande’nin borç krizine dair endişeler ve yatırımcıların Fed’in son politika yönlendirmesini değerlendirmeye devam etmesiyle yeni haftaya yükselişle başladı. Gram altın da iki ay sonra yeniden 500 TL sınırını aşarak 501 TL bandına yerleşti.

Geçtiğimiz hafta bin 738 dolara kadar düşen ons altın son üç haftada yaklaşık yüzde 4,23 değer kaybetti. Altın fiyatlarında doların TL karşısında değer kazanmasıyla yükseliş görüldü. Gram altın haftalar sonra 500 TL'ye yeniden ulaştı.

Uzmanlar ons altın tarafında baskının devam etiğini belirtirken yapılan analizde şu ifadelere yer verdi:

2075’den gelen turuncu ile renklendirdiğimiz downtrend çizgisi altında hali hazırda baskı devam ederken, geçtiğimiz haftalarda 1790 seviyesinin altına inip ara uptrendi kırması baskıyı hızlandırdı. Bundan sonraki süreçte haftalık bazda 1745 seviyesi önemli bir destek alanı olacaktır ve kırılırsa 1725 ile 1682 seviyeleri gündeme gelebilir.

Yeni haftaya tepki ile başladı ancak tepki oldukça zayıf. Olası tepkilerde 1762 ilk ara direnç olurken, yukarıda 1790 seviyesini haftalık ana direnç olarak izleyebiliriz.

DİRENÇ VE DESTEK NOKTALARI

Geri çekilmelerde 1746 dolar seviyesinin aşağı kırılma durumunda ise 1724 dolar bandının ana destek seviyesi olarak takip edildiğini belirten uzmanlar, alımların devam etmesi durumunda ise 1767 doların ara direnç, 1782 doların ana direnç olduğunu belirtiyor.

İŞTE ONS, ÇEYREK, CUMHURİYET, BEŞLİ ALTIN FİYATLARI...

ONS ALTIN

Geçtiğimiz hafta bin 786 dolara kadar yükselen ancak haftayı düşüş ile bin 750 dolardan kapatan ons altın güne 0,44'lük yükseliş ile başladı. Ons altının fiyatı bin 758 dolar.

GRAM ALTIN

Türk yatırımcıların favorisi gram altın haftalar sonra 500 TL'ye yeniden ulaştı. Güne yaklaşık 0,32'lik yükseliş ile başlayan gram altın 501 TL.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN

Spot altın 501,16 TL'den alınıp 501,24 TL'den satılıyor. Çeyrek altının alışı 796,79 TL, satışı 814,70 TL. Yarım altın 1.588,61 TL'den alınıp 1.629,40 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN

Cumhuriyet altınının alışı 3.301,00 TL, satışı 3.351,00 TL. Gremse altın 7.967,94 TL'den alınıp 8.146,98 TL'den satılıyor. Ata altının alışı 3.286,77 TL, satışı ise 3.368,41 TL.

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN

Beşli altın 16.135,07 TL'den alınıyor 16.443,44 TL'den satılıyor. İkibuçuk altın 7.967,94 TL'den alınıp 8.092,16 TL'den satılıyor. Ziynet altının alışı 3.187,17 TL, satışı ise 3.248,82 TL.

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