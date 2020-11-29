Yurt genelinde alınan koronavirüs tedbir kararlarının Altındağ'da uygulanması için büyük özen gösteren Altındağ Belediyesi, semt pazarlarında denetimi elden bırakmıyor.

Altındağ pazarlarında sıkı denetim sürüyor. Altındağ Belediyesi Zabıta ekipleri, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerle semt pazarlarında maske kullanımı, sosyal mesafe, sigara ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetlerken, pazara giriş çıkış yapan vatandaşlara ve esnafa ateş ölçümü yapmayı da ihmal etmiyor.

“TEDBİRLERE UYMAK ŞART…”

Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbir kararlarına uyulmasının artık hayati önem taşıdığı günlerden geçildiğini vurgulayan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, semt pazarlarında gerçekleştirilen denetimler hakkında şunları aktardı:

“Pazar yerlerinde kontrolsüz giriş ve çıkışları daha önce engellemiştik. Pazar yerlerimizdeki tezgahları da, araları en az 3 metre olacak şekilde yerleştirmiştik. Bu tedbirler vatandaşlarımız ve esnaflarımız tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Ancak sadece tedbir almakla kalmadık, bu tedbirlere uyulup uyulmadığını sık sık denetledik. Zabıta ekiplerimiz bu konularla ilgili olarak sürekli denetimde, 24 saat görev başında... Kurulan her semt pazarımızda tedbirlere uyulup uyulmadığına çok dikkat ediyoruz. Gereken tüm hijyen önlemlerinin de hayata geçirildiği semt pazarlarımızda ayrıca, esnafların ve vatandaşlarımızın maske kullanmasına dikkat ediyor, semt pazarlarına yerleştirdiğimiz el dezenfektanının kullanılmasına büyük özen gösteriyoruz. Pazara giren herkesin ve pazar esnafımızın ateşini de ölçüyoruz."

VATANDAŞ MEMNUN

Semt pazarlarında alınan önlemlerden ve Altındağ Belediyesi'nin aralıksız sürdürdüğü denetimlerden vatandaşların büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Başkan Asım Balcı “Bu günleri daha çabuk ve hiç zarar görmeden atlatabilmemiz için vatandaşlarımızın da bizimle olumlu işbirliği yapması çok önemli... Biz önlemleri alıyoruz, Altındağlı hemşehrilerimiz de sağ olsunlar, anlayışla ve özenle gerekeni yapıyor. İş birliğimizin daha güzel sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Her şey koronavirüsle mücadele için, her şey halk sağlığı için...” dedi.