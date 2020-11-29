  • BIST 1.329
  • Altın 447,417
  • Dolar 7,8115
  • Euro 9,3377
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya -4 °C
»

Altındağ pazarlarında sıkı denetim

Yurt genelinde alınan koronavirüs tedbir kararlarının Altındağ'da uygulanması için büyük özen gösteren Altındağ Belediyesi, semt pazarlarında denetimi elden bırakmıyor. 
Altındağ pazarlarında sıkı denetim

Altındağ pazarlarında sıkı denetim sürüyor. Altındağ Belediyesi Zabıta ekipleri, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerle semt pazarlarında maske kullanımı, sosyal mesafe, sigara ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetlerken, pazara giriş çıkış yapan vatandaşlara ve esnafa ateş ölçümü yapmayı da ihmal etmiyor. 

ltndgpzrlrdntm_1.jpg

“TEDBİRLERE UYMAK ŞART…”
Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbir kararlarına uyulmasının artık hayati önem taşıdığı günlerden geçildiğini vurgulayan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, semt pazarlarında gerçekleştirilen denetimler hakkında şunları aktardı: 
“Pazar yerlerinde kontrolsüz giriş ve çıkışları daha önce engellemiştik. Pazar yerlerimizdeki tezgahları da, araları en az 3 metre olacak şekilde yerleştirmiştik. Bu tedbirler vatandaşlarımız ve esnaflarımız tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Ancak sadece tedbir almakla kalmadık, bu tedbirlere uyulup uyulmadığını sık sık denetledik. Zabıta ekiplerimiz bu konularla ilgili olarak sürekli denetimde, 24 saat görev başında... Kurulan her semt pazarımızda tedbirlere uyulup uyulmadığına çok dikkat ediyoruz. Gereken tüm hijyen önlemlerinin de hayata geçirildiği semt pazarlarımızda ayrıca, esnafların ve vatandaşlarımızın maske kullanmasına dikkat ediyor, semt pazarlarına yerleştirdiğimiz el dezenfektanının kullanılmasına büyük özen gösteriyoruz. Pazara giren herkesin ve pazar esnafımızın ateşini de ölçüyoruz." 

ltndgpzrlrdntm_4.jpg

VATANDAŞ MEMNUN
Semt pazarlarında alınan önlemlerden ve Altındağ Belediyesi'nin aralıksız sürdürdüğü denetimlerden vatandaşların büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Başkan Asım Balcı “Bu günleri daha çabuk ve hiç zarar görmeden atlatabilmemiz için vatandaşlarımızın da bizimle olumlu işbirliği yapması çok önemli... Biz önlemleri alıyoruz, Altındağlı hemşehrilerimiz de sağ olsunlar, anlayışla ve özenle gerekeni yapıyor. İş birliğimizin daha güzel sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Her şey koronavirüsle mücadele için, her şey halk sağlığı için...” dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Servisçiler alarm veriyor30 Kasım 2020 Pazartesi 04:40
  • Mamak liderliğe yükseldi30 Kasım 2020 Pazartesi 03:38
  • İşi “KİM” buluyor30 Kasım 2020 Pazartesi 02:35
  • ‘Modern ve Akıllı’ seranın tamamlanmak üzere30 Kasım 2020 Pazartesi 01:37
  • Hasanoğlan’a sahip çıkalım 30 Kasım 2020 Pazartesi 00:33
  • Pursaklar'da Tavus Kuşu Evi Ziyaretçilerini Bekliyor28 Kasım 2020 Cumartesi 06:04
  • Keçiören'deki ibadethaneler dezenfekte ediliyor28 Kasım 2020 Cumartesi 06:03
  • ANKESOB'a Vergi Dairesi heyetinden yapılandırma bilgilendirmesi28 Kasım 2020 Cumartesi 06:02
  • Belediye Personeline Yangın Eğitimi 28 Kasım 2020 Cumartesi 06:01
  • GÖL-DER Başkanı Gürsel Demirci ve beraberindeki dernek yönetimi Mogan'ı ziyaret etti28 Kasım 2020 Cumartesi 06:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti