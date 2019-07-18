  • BIST 101.566
  • Altın 260,897
  • Dolar 5,6804
  • Euro 6,3745
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 18 °C
»

Altındağ'da dolu dolu yaz akşamları

Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenecek Açık Hava Sineması ve Yaz Akşamı Şenlikleri ile 7'den 70'e herkes keyif dolu saatler geçirecek.
Altındağ'da dolu dolu yaz akşamları

Altındağ'da yaz ayları artık daha da keyifli... Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Akşamı Şenlikleri ve Açık Hava Sineması etkinlikleri, 7'den 77'ye herkesin keyifli saatler geçirmesini sağlayacak. Bu hafta Açık Hava Sineması etkinliği Başpınar ve Gülpınar mahalleleri sakinleriyle buluşacak. 20 Temmuz Cuma akşamı Başpınar Mahallesi 1048. Cadde'de ve 22 Temmuz Pazar akşamı Başpınar Mahallesi Semt Pazarı'nda Müslüm filminin gösterimi yapılacak. 21 Temmuz Cumartesi günü ise Güneşevler Mahallesi Semt Pazarı'nda Şampiyon filmi beyaz perdede olacak. Açık Hava Sineması etkinliklerinde film gösterimlerinin yanı sıra; animasyon, tiyatro, çocuklar için palyaço ve Pamuk Prenses gösterileri, illüzyon şov ve daha bir çok sürpriz eğlencelerle Altındağlılar keyifli anlar yaşayacak. Etkinlikler saat 19.00'da başlayacak.

ŞİŞME OYUNCAKLAR KURULACAK

Yaz akşamı eğlencelerinin nabzının attığı diğer iki mahalle ise Örnek ve Güneşevler olacak. 19 Temmuz Cuma akşamı Güneşevler Semt Pazarı ve 20 Temmuz Cumartesi Örnek Stadı'nda yapılacak olan Altındağ Yaz Akşamı Şenlikleri kapsamında alanlara şişme oyuncaklar kurulacak ve çocuklar eğlencenin tadını çıkaracak. Renkli balonların dağıtılacağı programda palyaço ve yüz boyama etkinlikleri de gerçekleştirilecek. Çocuklar oyun alanında eğlencenin tadına varırken, büyükler ise konserlerle keyifli zamanlar geçirecek.

gallery_-1-(4)-004.jpg

HEDİYELER DAĞITILACAK

Saat 18.00'de başlayacak şenlikte büyükler için Türk Sanat Müziği ile Türk Halk Müziği konserleri düzenlenecek, aşık atışmaları ve yarışmalar ise eğlenceyi doruğa ulaştıracak. Ayrıca şenlik alanına katılan Altındağlıları da sürpriz hediyeler bekliyor. Yaz akşamı etkinliklerine katılan vatandaşlar arasında yapılacak çekilişle, sürpriz hediyeler dağıtılacak. Tüm Altındağlıları şenliklere davet eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Hemşehrilerimize verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Komşuluk ilişkilerimizi de güçlendiren şenliklere herkesi davet ediyorum"dedi.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 15 Temmuz'u hat ve tezhiple anlattılar19 Temmuz 2019 Cuma 00:49
  • Beypazarı'nda yaşlılara evde bakım19 Temmuz 2019 Cuma 00:47
  • Altındağ'da dolu dolu yaz akşamları19 Temmuz 2019 Cuma 00:46
  • Yenimahalle Yamaçevler'de planlanan geri dönüşüm için halk yetkililerle buluştu18 Temmuz 2019 Perşembe 00:59
  • Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Mamak için bir araya geldi18 Temmuz 2019 Perşembe 00:59
  • Keçiören'de engellilere özel düzenleme18 Temmuz 2019 Perşembe 00:59
  • Büyükşehir Belediyesi, “Ankara’yı Sen Planla” sloganıyla vatandaşlardan fikirlerini paylaşmasını isteyecek18 Temmuz 2019 Perşembe 00:57
  • Altındağ'da ikinci buluşma Önder'de18 Temmuz 2019 Perşembe 00:56
  • Pursaklar’a halterde altın madalya18 Temmuz 2019 Perşembe 00:39
  • Türk Kızılay Küçükesat Başkanı Serhat Önder için memleketi Çankırı Şabanözü’nde anma programı düzenlendi18 Temmuz 2019 Perşembe 00:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti