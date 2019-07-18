Altındağ'da dolu dolu yaz akşamları

Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenecek Açık Hava Sineması ve Yaz Akşamı Şenlikleri ile 7'den 70'e herkes keyif dolu saatler geçirecek.

Altındağ'da yaz ayları artık daha da keyifli... Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Akşamı Şenlikleri ve Açık Hava Sineması etkinlikleri, 7'den 77'ye herkesin keyifli saatler geçirmesini sağlayacak. Bu hafta Açık Hava Sineması etkinliği Başpınar ve Gülpınar mahalleleri sakinleriyle buluşacak. 20 Temmuz Cuma akşamı Başpınar Mahallesi 1048. Cadde'de ve 22 Temmuz Pazar akşamı Başpınar Mahallesi Semt Pazarı'nda Müslüm filminin gösterimi yapılacak. 21 Temmuz Cumartesi günü ise Güneşevler Mahallesi Semt Pazarı'nda Şampiyon filmi beyaz perdede olacak. Açık Hava Sineması etkinliklerinde film gösterimlerinin yanı sıra; animasyon, tiyatro, çocuklar için palyaço ve Pamuk Prenses gösterileri, illüzyon şov ve daha bir çok sürpriz eğlencelerle Altındağlılar keyifli anlar yaşayacak. Etkinlikler saat 19.00'da başlayacak.

ŞİŞME OYUNCAKLAR KURULACAK

Yaz akşamı eğlencelerinin nabzının attığı diğer iki mahalle ise Örnek ve Güneşevler olacak. 19 Temmuz Cuma akşamı Güneşevler Semt Pazarı ve 20 Temmuz Cumartesi Örnek Stadı'nda yapılacak olan Altındağ Yaz Akşamı Şenlikleri kapsamında alanlara şişme oyuncaklar kurulacak ve çocuklar eğlencenin tadını çıkaracak. Renkli balonların dağıtılacağı programda palyaço ve yüz boyama etkinlikleri de gerçekleştirilecek. Çocuklar oyun alanında eğlencenin tadına varırken, büyükler ise konserlerle keyifli zamanlar geçirecek.

HEDİYELER DAĞITILACAK

Saat 18.00'de başlayacak şenlikte büyükler için Türk Sanat Müziği ile Türk Halk Müziği konserleri düzenlenecek, aşık atışmaları ve yarışmalar ise eğlenceyi doruğa ulaştıracak. Ayrıca şenlik alanına katılan Altındağlıları da sürpriz hediyeler bekliyor. Yaz akşamı etkinliklerine katılan vatandaşlar arasında yapılacak çekilişle, sürpriz hediyeler dağıtılacak. Tüm Altındağlıları şenliklere davet eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Hemşehrilerimize verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Komşuluk ilişkilerimizi de güçlendiren şenliklere herkesi davet ediyorum"dedi.

