Altındağ'da korona denetimi

Altındağ’da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetlendi. Denetimlerde vatandaşların çoğunluğunun kurallara uyduğu görüldü.

Ankara Valiliği koordinasyonunda Altındağ’da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetlendi.

KAYMAKAM İLE BELEDİYE BAŞKANI ORTAK DENETİM YAPTI

Altındağ Belediye Başkanlığı binası önünde dün öğle saatlerinde başlayan denetime Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı katıldı. Denetimlerde emniyet görevlileri ile Altındağ vefa grubu da hazır bulundu. Anafartalar Caddesi üzerindeki kafe, restoran, market, lokanta, dolmuş, taksi durağı ve kuaförlerin yanı sıra vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerde kurallara uyup uyulmadığı ve maske kullanıp kullanılmadığı kontrol edildi.

KURALLARA UYULDUĞU GÖRÜLDÜ

Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla, denetim sırasında koronavirüs kurallarına uyulması konusunda vatandaşları sıkça uyardı. Vatandaşların çoğunluğunun maskeli oldukları ve sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.

ANKARA GENELİNDE EŞ ZAMANLI DENETİMLER YAPILDI

Ankara genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında eş zamanlı maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştirildi.

MERT YILMAZ /İLKSAYFA-