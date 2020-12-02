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Altınordu'da hedef Avrupa'nın 5 büyük ligine oyuncu göndermek

Altınordu'dan yetişip, başka takımlarda mücadele eden futbolcu sayısı 4'ü yurt dışı olmak üzere 62'ye ulaştı. Teknik direktör Eroğlu, "Hedef Avrupa'nın 5 büyük ligine oyuncu göndermek. Her Altınordulu genç bunu hedeflemeli." dedi.
Altınordu'da hedef Avrupa'nın 5 büyük ligine oyuncu göndermek

Yetiştirdiği futbolculardan 62'si başka takımlarda mücadele eden TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Hedef Avrupa'nın 5 büyük ligine oyuncu göndermek. Her Altınordulu genç bunu hedeflemeli." dedi.

Bu sezon Altınordu Futbol Akademisi'nden 10 futbolcuya TFF 1. Lig'de şans veren Altınordu'dan yetişen 62 isim de farklı takımlarda forma giyiyor. Bunlardan 4'ü İngiltere ve Belçika'da, 3'ü Süper Lig'de, 4'ü TFF 1. Lig'de, 29'u Misli.com 2. Lig'de ve 22'si de Misli.com 3. Lig'de mücadelesine devam ediyor.

Altyapı eğitimlerini Altınordu'da alan isimlerden Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder kariyerlerini İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de, Barış Alıcı ile Berke Özer de Belçika 2. Lig (Proximus Lig) takımlarından Westerlo'da sürdürüyor.

Hüseyin Eroğlu: Cesur olmak ve onlara güvenmek şart
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altınordu'nun yetiştiricilik kimliğinin ön planda olduğunu, Altınordu Futbol Akademisi bünyesinde 70'e yakın oyuncularının yer aldığını söyledi.

Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün kariyerlerini İngiltere'de sürdürdüğünü hatırlatan Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sayıyı arttırmak tabii ki bizim elimizde. Türk gençlerine şans vermek gerekiyor. Bu nedenle cesur olmak ve onlara güvenmek şart. Bu noktada teknik direktörlerin ve kulüplerin görevi daha fazla. Şans verilmesi halinde Türk gençlerinin ne yapabilecekleri ortada. Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü ve milli takımlarda yer alan genç oyuncular bunlara güzel birer örnek."

"Bizim hedefimiz Avrupa'nın 5 büyük ligine oyuncu göndermek"
Eroğlu, kendi takımları dışında 62 oyuncunun başka takımlarda mücadele ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bunlar çeşitli kategorilerde forma giyiyor. Bizim düşüncemiz, onların alt liglerde değil, Süper Lig'de oynamaları hatta hedef Avrupa'nın 5 büyük ligine oyuncu göndermek. Her Altınordulu genç bunu hedeflemeli."

Kaynak: Haber Kaynağı
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