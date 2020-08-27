Ülkemiz 11 Mart tarihinde görülen ilk vaka ile beraber Covid-19 virüsüyle karşı karşıya kaldı. Tüm dünyanın mücadele etmeye çalıştığı bu tehlikeli virüs etkisini hala azaltmış değil. Yayılma hızının yüksekliği ve kolay bulaşmasıyla hasta sayılarını çok çabuk katlayabilen bu virüs, dünyada ve ülkemizde binlerce can aldı ve almaya da devam ediyor.

Ülkemizde uzunca bir zamandır kontrollü giden vaka sayıları ilk defa salı günü 15 Haziran’dan bu yana 1500’ün üzerine çıktı. Bu da gösteriyor ki virüsle mücadelede en kuvvetli silahımız olan tedbiri elden bırakıyoruz. Sağlık çalışanlarımızın büyük gayreti ve özverisiyle çok yüksek rakamlardan buralara düşürülen vaka sayıları bir anlık dikkatsizliğimizle tekrar eski halini alabilir. Virüse “TAMAM” demek bizlerin elinde… Eğer “Temizlik, Maske ve Mesafe” kurallarına gereken özeni gösterirsek virüsü yenebiliriz. Fakat tedbirsizce attığımız her adım, girdiğimiz her kalabalık bize ve çevremize hastalık olarak dönecektir.

Devletimiz vaka sayılarında ki yükselişin akabinde bazı illerimizde yeni tedbirler almaya karar verdi. Kendi tedbirimizi kendimiz almadığımız sürece devletimizin bu tedbirleri sıkılaştırması kaçınılmaz olacaktır. Eğer eski günlere dönmek istemiyorsak, başta kendi sağlığımız olmak üzere çevremizde ki herkesin sağlığını tehlikeye atmak istemiyorsak kurallara gereken özeni göstermek mecburiyetindeyiz.

Sayın Bakanımızında her defasında ifade ettiği gibi virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değil. Buradan bir kere daha bir vatandaşlık görevi olarak tüm okuyucularımı uyarmak istiyorum;

Kalabalıktan uzak durun… Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet edin… Ne kendinizi ne de çevrenizi hastalığa yenik düşürmeyin. Aman dikkat!