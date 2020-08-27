Korona vürüsü bize uğramaz

Covid-19 yani, korona virüs Dünya genelinde varlığını sürdürmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından her gün açıklanan korona virüsü raporlarına göre ölümler ve yeni vakalar artmaya devam ediyor.

Bir yanda tatil yapan vatandaşlar, diğer yandan düğün ve nişan yapacak vatandaşlarımız belirli kurallara göre hayatlarını sürdürmeye devam ediyor.

Ancak diğer yandan çoğu vatandaşımız ne maske, ne mesafe ve ne de temizliğine dikkat ediyor.

Hal böyle olunca korona virüsünün hızla yayılmasının önüne geçilemiyor.

Bilim adamları ve sağlık personelleri tarafından hemen her gün yapılan açıklamalara kimsenin kulak asmadığını düşünüyorum.

Öyle ki maske takmadan dışarı çıkanlar, keyfiye tatile gidenler ve düğün günü beraber halay çeken insanlar sanırım “korona virüsü bize uğramaz” diye düşünüyor.

Ancak korona virüsünün hemen herkesi tehdit ettiği bir gerçek.

Ben geçtiğimiz gün sosyal medyada bir açıklama görmüştüm.

Şu an o sözü kimin söylediğini tam hatırlayamadım ancak korona virüsünü çok iyi özetlemişti.

Bir sağlık personeli söylediği sözünde; “korona virüsü evimizden birinin canını almadan, virüsün varlığını anlayamayacağız” demişti.

Çok haklı ve bir o kadar da düşündürücü olan bir söz.

Ancak bu sözün varlığına inanan vatandaşlarımız, ne yazık ki korona virüsünün varlığına inanmakta biraz zorlanıyorlar.

Korona virüs ile daha ne kadar yaşamaya devam edeceğiz bilmiyorum ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın emekleri, sağlık personellerinin yorgunluklarının hakkını verebileceğimizi asla düşünmüyorum.

Korona virüsünün ilerleyen günlerde büyük bir dalga yapacağı söyleniyor...

Söylentinin doğruluğu araştırılır ancak tedbiri elden bırakmadan yaşamaya devam etmek bizim en büyük görevimizdir.