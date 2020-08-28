Yalandan Kaçınmak, Doğru Sözlü Olmak

İnsanoğlu sabırsız ve tez canlı olmakla beraber her şeyde hızlı ve aceleci davranışlar sergilemektedir. Bu gibi davranışlarda insanlar doğru kararlar verememekte ve işlerinde yanlışlıklar yapmaktadır. Yanlışlıkların sebepleri içerisinde, yalan söylemek, sözünde durmaz ve emanet edilen şeylere ihanet edebilir.

Bunlar mümin kula yakışmayan İslam’ın kabul görmediği ve münafıklığın alameti sayılan işlerdir. İman eden kişiler olarak bu gibi vasıflardan uzak durup İslam’ın gerektiği gibi yaşamak Rasulullah (S.A.V) yaşantısını kendimize şiar edinip hayatımızda uygulamamız gerekmektedir. İnsanların söz ve davranışlarında doğruluğu esas alıp yalandan kaçınması hem dini ahlaki hem de dünyevi açıdan gereklidir.

Fert ve toplumun sağlıklı bir hayata sahip olması için insan ilişkilerinde yalandan uzak durarak dürüstlüğün esas olması gerekmektedir. Zira toplumda, yalan, dedikoduya dedikodu da insanların birbirine karşı nefret beslemesinde ve nihayetinde düşmanlığa yol açar. Dolayısı ile bireysel ve toplumsal açıdan huzurlu olmak için yalandan sakınmak önemlidir. İnsanların her zaman dikkatli davranmaları doğru konuşmaları önemlidir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) buna karşılık şu sözleri söylemiştir: “Her duyduğunu söylemesi kişiye yalan olarak yeter” demiştir. Peygamber Efendimiz büyük günahların en ağırını sayarken Allah’a şirk koşmayı ve anne babaya itaatsizliği zikrettikten sonra birden doğrularak iyi dinleyin bir de yalan söylemek yalan şahitlik yapmaktır buyurmuştur.

Yalan söylemek, yalan yere şahitlik yapmak Allah’a karşı yalan uydurmak, Peygamberleri yalanlamak, şaka yolu ile olsa da yalan söylemek, bunların yapılması halinde Cenabı Allah’ın Ahirette bizleri cezalandırması ve Ahirette yüzlerinin kapkara kesileceğini bildirmiştir. Bu gibi yalanlardan uzak durmak ve yalan sözden kaçınmak hiçbir şekilde yalan konuşmamalıyız. Düşünüp kalbimizin mutmain olduğundan emin olup Allah’ın emrettiği gibi Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!

Emrine uyarak geri kalan hayatımıza devam edip geçmişte işlediğimiz günahlar için tövbe etmeliyiz. Nitekim Rasulullah (S.A.V) da doğruluğun iyi bir kul olmaya iyi kulluğunda kişiyi cennete götüreceğinden müminleri şu sözlerle doğruluğa teşvik etmiştir. “ Doğruluktan ayrılmayın, çünkü doğruluk insanı iyiliğe iyilikte insanı cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğru sözden ayrılmaz ise Allah katında doğru, Sıddık olarak tescillenir. Yalandan sakının çünkü yalan insanı kötülüğe kötülükte cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşarsa Allah katında yalancı kezzap olarak tescillenir buyurmuştur. Bizlerde doğru yaşayıp doğru ölelim, Allah’ın doğru sözlü yaşayan kullarından olalım Selam ve Dua ile.