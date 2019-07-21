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Amasyalı ailenin sevimli misafiri, karaca 'Boncuk'

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan Halit Koçak ve ailesi, ormanda yaralı halde buldukları karaca yavrusunu evlerinde misafir ediyor.
Amasyalı ailenin sevimli misafiri, karaca 'Boncuk'

Amasya'nın Taşova ilçesinde Boraboy köyünde yaşayan Koçak ailesi, bir hafta önce ormanda yaralı buldukları karaca yavrusunu evlerine götürerek tedavi ettirdi.

"Boncuk" ismini verdikleri yaralı karacaya keçi sütünü biberon yardımıyla veren aile üyeleri, onu aileden biri gibi görüyor.

Boncuk ile evde televizyon izleyen, oyun oynayan, beraber uyuyan Koçak ailesi, karaca yavrusunun doğal ortamına dönecek olmasının üzüntüsünü de yaşıyor.

Boncuk ile en iyi anlaşan ve en fazla vakit geçiren ise evin 9 yaşındaki küçük kızı.

"Sabah yataktan kalkan önce onun yanına geliyor"

Halit Koçak, köyleri ormanlık alanda bulunduğu için yabani hayvanlarla iç içe olduklarını söyledi.

Birkaç haftalık olduğunu tahmin ettikleri karaca yavrusunu bir haftadır evde besledikleri belirten Koçak, şunları söyledi:

"Geçen yıllarda da yine bir karaya yavrusunu bir süre evimizde misafir etmiş, sonra yetkililere teslim etmiştik. Şimdi de bu misafirimizi bulduk, yaralarını tedavi ettik, misafir ediyoruz. Savunmasız bir hayvana yardım etmek, onu hayata bağlamak çok farklı bir duygu. Ondan ayrılacağımız için çok üzülüyoruz ama doğada yaşamını sürdürmesi lazım."

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine de durumu bildirdiklerini aktaran Koçak, yetkililerin bir süre sonra gelip karacayı alacağını dile getirdi.

Koçak, Boncuk'a çok alıştıklarını vurgulayarak, "Gidişi bizi üzecek. En çok kızım üzülecek, oyun arkadaşını kaybettiği için. O, evimizin bir üyesi gibi oldu. Sabah yataktan kalkan önce onun yanına geliyor, kontrol ediyor, karnını doyuruyor. Biz bu hayvana bakmaya kıyamazken, birileri vuruyor. İnsan bu hayvanın güzelliğini görüp nasıl ateş edebilir. Biz onu tanrı misafiri olarak görüyoruz ve çok seviyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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