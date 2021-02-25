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Ankara Büyükşehir 30 adet engelli şarj istasyonu alacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı park, bahçe ve meydanlara koymak üzere ihale ile 30 adet engelli şarj istasyonu alacak.
Ankara Büyükşehir 30 adet engelli şarj istasyonu alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı park, bahçe ve meydanlara koymak üzere ihale ile 30 adet engelli şarj istasyonu alacak.

Alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

İhale ve teklif açma tarihi: 11.03.2021

Detaylı bilgi için TIKLAYIN.

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