Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (17.09.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 22 derece
En düşük hava sıcaklığı 10 derece
Nem en yüksek %87
Nem en düşük %28
Rüzgar Güneybatı yönünden 7 km/sa
Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
17 Eylül 2021 Ankara saatlik hava durumu
17 Eylül, 18 Eylül, 19 Eylül, 20 Eylül, 21 Eylül 2021 Ankara hava durumu;
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