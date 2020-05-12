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Ankara hava durumu 17 Eylül 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 17.09.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 17 Eylül 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (17.09.2021)

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En yüksek hava sıcaklığı 22 derece

En düşük hava sıcaklığı 10 derece

Nem en yüksek %87

Nem en düşük %28

Rüzgar Güneybatı yönünden 7 km/sa

Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

17 Eylül 2021 Ankara saatlik hava durumu

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17 Eylül, 18 Eylül, 19 Eylül, 20 Eylül, 21 Eylül 2021 Ankara hava durumu;

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