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Ankara'da 900 kişinin evsiz kaldığı mahallede 7 bina daha yıkıldı

Ankara'da, inşaat çalışması nedeniyle temeli kayan 8 katlı Açelya Apartmanı'ndan sonra çevresinde yıkım kararı verilen 10 binadan 7'sinin daha yıkımı tamamlandı.
Ankara'da 900 kişinin evsiz kaldığı mahallede 7 bina daha yıkıldı

Çankaya ilçesine bağlı İleri Mahallesi'ndeki Mektep Sokak'ta, apartman inşaatı için yapılan temel kazısı sırasında, bitişikte bulunan ve 2013 yılında inşa edilen 8 katlı Açelya Apartmanı'nın istinat duvarı çöktü.

Binanın zemininde ve sokak üzerinde derin yarıklar oluştu. Temelinde kayma meydana geldiği belirlenen bina ile çevresinde riskli bulunan 20 bina tahliye edildi. Açelya Apartmanı ve çevresinde riskli bulunan 10 binanın yıkılmasına karar verildi.

Açelya Apartmanı'nın yıkılmasından sonra diğer 10 binadan 7'sinin de yıkımı bugün itibarıyla tamamlandı. Mektep Sokak'taki Güleryüz ile Umut Apartmanı ile Altay Sokak'taki Yazıcı Apartmanı'nın yıkım işlemlerinin de Ramazan Bayramı'na kadar tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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