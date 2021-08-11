Ankara'dan Çin'e Doğu Türkistan Tepkisi

Ankara merkezli TYB’nin Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan, Doğu Türkistan'da devam eden insan hakları ihlallerine karşı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’a mektup yazarak soydaşlarımıza uygulanan zulme dikkat çekti.

UYGURLAR HUZURSUZ OLURSA BİZ DE OLURUZ

Arıcan, “Vatandaşınız olan Uygurların biz Türkiye Türkleri ile aynı soy ve inançtan olduğunu hatırlatırız. Uygurlar huzurlu olmazsa milyonlarca akrabası da huzur içinde olmayacak ve bu durum ikili ilişkilere olumsuz yansıyacaktır” dedi.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan, Doğu Türkistan'da devam eden insan hakları ihlallerine karşı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’a mektup yazarak Doğu Türkistan'daki zulme dikkat çekti.

“UYGURLAR İNSAN HAKLARI İHLALLERİNE MARUZ KALIYORLAR”

Başkan Arıcan, Türkiye’nin başkenti Ankara’da faaliyet gösteren bir STK olduklarını vurguladığı mektupta özetle şu ifadelere yer verdi: “Türkiye Yazarlar Birliği; Türkiye’nin kültür, sanat ve edebiyat adamlarının 1978’de kurduğu, kamu yararına çalışan, genel merkezi Ankara’da bulunan bir sivil toplum kuruluşudur. Ülkemizin yazarları olarak; dünyanın neresinde olursa olsun; ırk, renk, cinsiyet, dil, din, milliyet ayrımı yapılmaksızın herkesin yaşama hakkı ve kişi özgürlüğünün olması gerektiğine inanıyoruz. Türklerin kadim yurdu Doğu Türkistan'dan gelen haberlerden ve ülkemizde yaşayan canlı tanıkların ifadelerinden; Müslüman Türklerin, özellikle Uygur Türklerinin dini ve milli kimliğinden dolayı biyolojik, fizyolojik ve kültür temelli çok ağır insan hakları ihlallerine maruz kaldığı, milyonlarca insanların toplama kamplarında tutulduğu, baskılar nedeniyle ailelerin parçalandığı, eğitim ve çalışma haklarının elinden alındığı anlaşılmakta.”

“UYGURLAR HUZURLU OLMAZSA SOYDAŞLARI DA HUZURLU OLMAZ”

“Söz konusu olayları müzakere ederek değerlendirilmek amacıyla; 20 Haziran 2021 tarihinde akademisyenler, yazarlar, tarihçiler, gazeteciler ve Doğu Türkistan üzerine çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticilerinin katıldığı “Doğu Türkistan Çalıştayı” düzenledik. Değerli Devlet Başkanı; dünya ekonomisi ve siyasetinde oldukça belirleyici bir konumda olan ülkeniz ile ülkemiz arasında çok eski, derin, tarihî ve kültürel bağlarımız bulunmakta ve ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki iş birliği hâlâ devam etmektedir. Vatandaşınız olan Uygurların biz Türkiye Türkleri ile aynı soy ve inançtan olduğunu hatırlatırken, onların kendi coğrafyasında huzur içinde bütün haklarından istifade ederek yaşamaları, bizim en büyük beklentimizdir. Uygurlar huzurlu olmazsa milyonlarca akrabası da huzur içinde olmayacak ve bu durum ikili ilişkilere olumsuz yansıyacaktır”

“DUYARLI OLURSANIZ SAYGINLIĞINIZ ARTAR”

“Hükümetinizin Uygurlara yönelik bu gayri insanî tutumunuzu tersine çevirmeniz ve insan hakları ihlalleri konusunda daha duyarlı olmanız durumunda, dünya kamuoyundaki güvenirliğiniz ve saygınlığınızın daha da atacağına inanıyorum.”

5 FARKLI DİLDE HAZIRLANDI

Öte yandan 5 farklı dilde hazırlanan Doğu Türkistan Çalıştayı raporu ve mektup, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Robert Spano’ya, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Manuel de Oliveira Guterres’e ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’e de gönderildi. TYB tarafından Çin’in Uygurlara uyguladığı insan hakları ihlalleri konusunda uyarılması istendi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-