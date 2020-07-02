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Ankaragücü’nden ‘Yanımızda Ol’ kampanyası

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, pandemi sürecinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle ‘Yanımızda Ol’ SMS kampanyası başlattı. 
Ankaragücü’nden ‘Yanımızda Ol’ kampanyası

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, yayınlanan kampanya tanıtım videosunda, Ankaralılara seslenerek, “Sevgili Ankaralılar ve Ankaragüçlüler, pandemi sonrasında bütün dünyada yaşanan ekonomik kriz maalesef futbol sektöründe de derinden yaşanmaktadır. Bizim büyük taraftarımızın bizlerden istemiş olduğu ‘Hatıra Bilet’ kampanyasından sonra tekrar taraftarlarımızdan gelen istekler doğrultusunda ‘Yanımızda Ol’ SMS kampanyasını bugün itibari ile başlatmış bulunuyoruz. Ankaralıların ve Ankaragüçlülerin bu kampanyaya gereken desteği sonuna kadar vereceklerine inanıyorum. ‘Yanımızdan Ol’ kampanyasına göstereceğiniz ilgi için şimdiden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KORCAN ÇELİKAY: TÜM SPOR SEVERLERİN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ

Tüm sporseverleri kampanyaya destek olmaya devam eden takım kaptanlarından Korcan Çelikay, “Kulübümüzün başlatmış olduğu, ‘Yanımızda ol’ kampanyasına katılmak için cep telefonumuzdan ‘Yanımızda ol’ yaz 1910’a SMS gönder ve Ankaragücü’müzü destekle. Haydi Türkiye. Türkiye’nin asırlık çınarına, başkentin bu değerli markasına tüm sporseverlerin desteğini bekliyoruz. Bu onurlu ve gururlu mücadelede sende yanımızda ol” ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli futbolcular ise taraftarlara şu mesajı verdi: “Daha güçlü olmak, asırlık çınarımızı yaşatmak, armamızı dalgalandırmak için yanımızda ol.”

Kaynak: Haber Kaynağı
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