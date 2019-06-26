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Ankara'nın komşusu Çankırı'da petrol aranıyor

TPAO, Başkent’in komşu ili Çankırı’da petrol arama faaliyetlerine başladı. 33 milyonluk proje kapsamında kuyu derinliği 2 bin metre olarak belirlenen arama çalışmalarının 101 günde tamamlanması öngörülüyor.
Ankara'nın komşusu Çankırı'da petrol aranıyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Ankara’nın komşu ili Çankırı’da petrol arama faaliyetlerine başladı. Kızılırmak ilçesinin Korçullu köyünde AR/TPO/K/H32-A numaralı ruhsat sahası içerisinde sondaj yöntemi ile petrol arama faaliyeti yapılıyor. TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan arama çalışmaları kapsamında bölgede ‘Kızılırmak -1’ adı verilen arama kuyusu açılacak. 

2 BİN METRE DERİNLİKTE ARANACAK 

33 milyon 225 bin TL bedelli proje kapsamında yaklaşık 14,6 bin metrekarelik alanda petrol rezervi hakkında net verilerin elde edilmesi planlanıyor. Arama çalışmaları sonucunda petrol veya doğal gaz bulunması durumunda kuyu, üretime geçirilecek. Arama faaliyeti sonrasında üretime geçilmesinin planlanması durumunda ÇED Yönetmeliği hükümlerine göre başvuru yapılacak. Kuyu derinliği 2 bin metre olarak belirlenen arama çalışmalarının toplam 101 günde tamamlanması öngörülüyor. Çankırı’da petrol çıkarılması halinde Başkent Ankara’nın bu zengin kaynaktan istifade edebileceği konuşuluyor. 

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PETROL ÇIKAN İLLERİN SAYISI 7’YE YÜKSELECEK

Türkiye’de ve dünyada önemli bir enerji kaynağı olan petrol, aynı zamanda kimya sanayisinin de ham maddesi olarak kullanılıyor. Türkiye’de petrol yatakları bakımından fazla zengin olmasa da mevcut petrol yatakları daha çok Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alıyor. Türkiye’de Batman, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Trakya bölgesindeki Kırklareli’nde çıkarılıyor. Çankırı’da petrol bulunması halinde ülkemizde petrol çıkan illerin sayısı 7’ye yükselecek.  

YERLİ ÜRETİMİMİZ YÜZDE 8

Edinilen verilere göre Türkiye’de günlük 550-600 bin varil civarında petrol tüketiliyor. Yerli üretimimiz ise günlük 30-50 bin varil civarında. Buna göre petrol ihtiyacımızın yüzde 8’i yerli üretimden karşılanırken geri kalan bölüm ise ithal ediliyor. 

OSMAN AKDOĞAN/ HABERVAKTİM-

Gazeteilksayfa.com

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