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Antalyaspor 2021'de yenilgi yüzü görmedi

Ligin 27. haftasına 10 maçlık yenilmezlik serisiyle giren kırmızı-beyazlılar, 27 Şubat Cumartesi günü konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.
Antalyaspor 2021'de yenilgi yüzü görmedi

Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor, 2021'de oynadığı 11 lig maçında rakiplerine yenilmedi.

Ligin 27. haftasına 10 maçlık yenilmezlik serisiyle giren kırmızı-beyazlılar, 27 Şubat Cumartesi günü konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçla 3 galibiyet, 8 beraberlikle kaybetmeme serisini 11 maça çıkaran Akdeniz ekibi, Fenerbahçe'nin dün deplasmanda Trabzonspor'un 10 maçlık yenilmezliğine son vermesiyle bu kulvarda devam eden en uzun seriye ulaştı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor, böylece bu yıl ligde oynadığı mücadelelerde yenilgi yaşamayan tek takım olarak öne çıktı.

Akdeniz ekibi en son 29 Aralık 2020'de sahasında Atakaş Hatayspor'a 6-0 kaybederek mağlubiyet yaşamıştı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sene oynadığı iki maçı da kazanarak yarı finale yükselen kırmızı-beyazlılar, ligin 28. haftasında 4 Mart Perşembe günü Fenerbahçe'ye konuk olacak.

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